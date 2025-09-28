लाल साड़ी पहन भाभी नाची ऐसी, जैसे चढ़ी दारू देसी... वीडियो देखकर मदहोश हो गए यूजर्स

आज के सोशल मीडिया वायरल के जमाने में एक वीडियो या एक पोस्ट ऐसे वायरल हो जाती है कि सुबह से शाम तक वहीं बात बनी रहती है. कहीं कोई लव‑ट्रेंड, कहीं कोई डांस, कहीं कोई फनी मीम और कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा इंटरनेट उसे शेयर करता चला जाता है. ऐसी ही एक वायरल डांस वीडियो, भाभी जी का डांस शानदार है, हाल ही में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. लोग इसको लगातार शेयर कर रहे हैं और इस पर जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं

क्या है वायरल डांस वीडियो?

एक यूजर @Mn0654, ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक भाभी लाल साड़ी पहन कर डांस रही हैं, और वीडियो के कैप्शन में लिखा है भाभी जी का डांस शानदार है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो के कंटेंट को इस तरह से एक्सप्रेस किया कि वह और ज्यादा चर्चा में आ गया, कई लोग कह रहे है कि लाल साड़ी पहन भाभी ऐसी नाची जैसे देसी दारू चढ़ गई हो.

Bhabhi ji ka dance shandaar hai pic.twitter.com/E2txCZOS5u — mann ki baatten (@Mn0654) September 27, 2025

वीडियो पर लोगों के कमेंट्स

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि वाकई भाभी का डांस सलीके से कर रही हैं, उनकी साड़ी और स्टाइल दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ने कहा कि ये तो मुझ से भी ज्यादा अच्छा नाच रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ऐसी साड़ी और ये डांस, लगता है भाभी ने तैयारी कर रखी थी. एक यूजर ने लिखा दारू ने तो कमाल कर दिया भाभी पर.

