इश्क का Overdose! Kiss में इतने खोए कि रेलिंग से नीचे गिरा कपल, यूजर्स बोले- प्यार अंधा होता है

Viral Couple Kissing Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं. ऐसे ही एक कपल का वीडियो भी इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी है और मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं. वीडियो में एक कपल ऊंचाई पर बनी रेलिंग के पास खड़ा होकर रोमांटिक अंदाज में एक-दूसरे को किस करता नजर आता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि देखने वालों की सांसे अटक जाती है. दोनों प्यार में इतने खो जाते हैं कि अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है और कपल रेलिंग से नीचे गिर पड़ता है. उसके बाद अब यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर कई मजेदार कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

किस में इतने खोए की रेलिंग से नीचे गिरा कपल

यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल किसी ऊंची जगह पर खड़ा है और एक दूसरे में पूरी तरह खाेया नजर आता है. दोनों रोमांटिक मोमेंट एंजाॅय कर रहे होते हैं. तभी अचानक उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों रेलिंग से नीचे गिर जाते हैं. वीडियो देखकर कई लोग डर गए तो कई यूजर्स इसे फैल इन लव का असली मतलब बता रहे हैं. हालांकि वीडियो कहां का है और कपल को चोट लगी या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई. लेकिन सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से शेयर की जा रही है. इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज को कई लाइक्स आ चुके हैं.

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यूजर्स बोले-कपल तो सच में प्यार में गिर गया

यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा यह कपल तो सच में प्यार में ही गिर गया. दूसरे ने मजाक के अंदाज में कहा यही वजह है कि लोग कहते हैं, प्यार में इतना नहीं गिरना चाहिए. एक दूसरे यूजर ने लिखा यह दोनों प्यार की गहराइयों में सच में समा गए. एक और यूजर कमेंट करता है, सिंगल्स के लिए सबसे सेटिस्फाइंग वीडियो है ये. एक और यूजर कमेंट करता है यह दोनों तो सचमुच एक दूसरे के प्यार में पड़ गए. दूसरे यूजर ने लिखा अगर फेल इन लव का कोई असली मतलब होता तो यही होता. एक और यूजर ने कहा आज प्यार में गिरते हुए लोगों को सच में देख लिया. कुछ यूजर ने इसे लापरवाही भी बताया एक यूजर ने लिखा देखा अपनी लापरवाही का नतीजा, वही दूसरे ने सलाह देते हुए कहा आंख खोल कर प्यार किया करो.

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