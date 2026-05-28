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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Couple Kissing Video: इश्क का Overdose! Kiss में इतने खोए कि रेलिंग से नीचे गिरा कपल, यूजर्स बोले- प्यार अंधा होता है

Viral Couple Kissing Video: इश्क का Overdose! Kiss में इतने खोए कि रेलिंग से नीचे गिरा कपल, यूजर्स बोले- प्यार अंधा होता है

वीडियो में एक कपल ऊंचाई पर बनी रेलिंग के पास खड़ा होकर रोमांटिक अंदाज में एक-दूसरे को किस करता नजर आता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि देखने वालों की सांसे अटक जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 May 2026 06:09 PM (IST)
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Viral Couple Kissing Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं. ऐसे ही एक कपल का वीडियो भी इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी है और मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं. वीडियो में एक कपल ऊंचाई पर बनी रेलिंग के पास खड़ा होकर रोमांटिक अंदाज में एक-दूसरे को किस करता नजर आता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि देखने वालों की सांसे अटक जाती है. दोनों प्यार में इतने खो जाते हैं कि अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है और कपल रेलिंग से नीचे गिर पड़ता है. उसके बाद अब यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर कई मजेदार कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. 

किस में इतने खोए की रेलिंग से नीचे गिरा कपल

यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल किसी ऊंची जगह पर खड़ा है और एक दूसरे में पूरी तरह खाेया नजर आता है. दोनों रोमांटिक मोमेंट एंजाॅय कर रहे होते हैं. तभी अचानक उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों रेलिंग से नीचे गिर जाते हैं. वीडियो देखकर कई लोग डर गए तो कई यूजर्स इसे फैल इन लव का असली मतलब बता रहे हैं. हालांकि वीडियो कहां का है और कपल को चोट लगी या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई. लेकिन सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से शेयर की जा रही है. इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज को कई लाइक्स आ चुके हैं. 

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यूजर्स बोले-कपल तो सच में प्यार में गिर गया 

यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा यह कपल तो सच में प्यार में ही गिर गया. दूसरे ने मजाक के अंदाज में कहा यही वजह है कि लोग कहते हैं, प्यार में इतना नहीं गिरना चाहिए. एक दूसरे यूजर ने लिखा यह दोनों प्यार की गहराइयों में सच में समा गए. एक और यूजर कमेंट करता है, सिंगल्स के लिए सबसे सेटिस्फाइंग वीडियो है ये. एक और यूजर कमेंट करता है यह दोनों तो सचमुच एक दूसरे के प्यार में पड़ गए. दूसरे यूजर ने लिखा अगर फेल इन लव का कोई असली मतलब होता तो यही होता. एक और यूजर ने कहा आज प्यार में गिरते हुए लोगों को सच में देख लिया. कुछ यूजर ने इसे लापरवाही भी बताया एक यूजर ने लिखा देखा अपनी लापरवाही का नतीजा, वही दूसरे ने सलाह देते हुए कहा आंख खोल कर प्यार किया करो.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 28 May 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Viral Couple Kissing Video Romantic Couple Falls During Kiss Funny Love Fail Video
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