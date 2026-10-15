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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकिस बात की जल्दी है भाई... ड्राइवर ने बस को बना दिया हेलिकॉप्टर; वीडियो वायरल

किस बात की जल्दी है भाई... ड्राइवर ने बस को बना दिया हेलिकॉप्टर; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़क पर रफ्तार का ऐसा नजारा देखने को मिला कि देखकर यूजर्स भी हो गए हैरान. बस की स्पीड देख यूजर्स के साथ आप भी बोलेंगे कि हेलिकॉप्टर बना दिया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Oct 2026 02:48 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर एक तरफ लोग हैरान हैं तो दूसरी तरफ ड्राइवर की ड्राइविंग पर सवाल भी उठा रहे हैं. वीडियो बस के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है. सामने सड़क का नजारा साफ दिखाई दे रहा है और बस जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उससे ऐसा महसूस होता है जैसे ड्राइवर को मंजिल तक पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है.

वीडियो की शुरुआत किसी सामान्य वीडियो जैसी ही होती है. बस सड़क पर आगे बढ़ रही है और सामने वाहनों की आवाजाही भी दिखाई देती है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, बस की रफ्तार देख यूजर्स के होश उड़ जाते हैं. वीडियो में बस की इतनी स्पीड देख लगता है कि कोई हादसा न हो जाए.

बस में नजर आ रहे यात्री

खास बात यह है कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति बस के अंदर बैठा हुआ है. सामने सड़क लगातार तेजी से पीछे छूटती दिखाई देती है. वीडियो ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बस के अंदर बैठे लोग भी आगे की तरफ ध्यान देते नजर आते हैं. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि बस की स्पीड इतनी ज्यादा है कि मामूली गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है.

सोशल मीडिया पर वायरल

बस की ऐसी तेज रफ्तार आमतौर पर देखने को नहीं मिलती, यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं. ऐसी बस में सफर करना किसी खतरनाक झूले में बैठने जैसा लगता है. हालांकि कुछ यूजर्स ने इसे एक्सिडेंट जैसे खतरे से जोड़कर भी बताया. क्योंकि ऐसी रफ्तार यात्रियों के लिए मजाक नहीं, बल्कि गंभीर खतरा हो सकती है.

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कमेंट्स कर रहे लोग

वीडियो पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में कमेंट कर कहा कि ये तो यमराज से मिलने वाला है और बस में बैठे लोगों को भी मिलवाकर ही मानेगा. एक अन्य यूजर ने कमेंट कर कहा कि भाई ऐसी स्पीड बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है. कुछ यूजर्स ऐसे लोगों की सुरक्षा और हादसे के डर का खतरा बता रहे है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 02:52 PM (IST)
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