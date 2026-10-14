गलती गूगल मैप की थी... संकरी गलियों में स्कूटी लेकर घुसा शख्स, देखें वीडियो

गूगल मैप पर रास्ता देखकर चलना आजकल आम बात है, लेकिन कई बार मंजिल तक पहुंचाने वाला यही ऐप ऐसे रास्ते पर ले जाता है, जहां पहुंचकर इंसान सोचने लगता है कि आखिर यहां आया ही क्यों. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही नजारा चर्चा का विषय बन हुआ है, जिसमें एक शख्स स्कूटी लेकर बेहद संकरी गलियों में पहुंच गया.

गूगल मैप से कहां पंहुचा व्यक्ति?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में व्यक्ति अपनी स्कूटी लेकर बेहद संकरी गली में जाता दिखाई दे रहा है. वह गूगल मैप के बताए रास्ते को फॉलो कर रहा था, लेकिन आगे का रास्ता देखकर किसी की भी चिंता बढ़ सकती है. नजारा कुछ ऐसा था की गली इतनी संकरी कि आसपास घर बने हुए और लोगों के आने-जाने के लिए भी ठीक से जगह नहीं . ऐसी जगह पर स्कूटी निकालना भी किसी छोटे-मोटे स्टंट से कम नहीं.

Google Maps: There is a shortcut The shortcut: https://t.co/E2kMYeGado — Sagar (@sagarcasm) October 12, 2026

शॉर्टकट के चक्कर में रास्ता बना मुसीबत

गूगल मैप लोगों को रास्ता बताने में काफी मददगार है, लेकिन हर बार स्क्रीन पर दिखने वाला रास्ता जमीन पर उतना आसान हो, यह जरूरी नहीं. गूगल मैप के दोपहिया वाहन वाले निर्देशों में भी कुछ जगहों पर संकरी सड़कों से शॉर्टकट मिलते ऐसे में अनजान इलाके में जाने से पहले रास्ते को देख लेना और आसपास की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है. कई बार कुछ मिनट बचाने के चक्कर में ऐसा रास्ता मिल जाता है, जहां गाड़ी मोड़ना तक मुश्किल हो जाता है. खासकर घनी आबादी वाली बस्तियों में रास्ते की चौड़ाई, पैदल चलने वालों और आसपास के घरों का ध्यान रखना जरूरी है.

यूजर्स बोले- मैप ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन आगे का क्या?

ऐसे वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से मजेदार प्रतिक्रियाएं आने की पूरी गुंजाइश रहती है. कोई कह रहा है, “गूगल ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन सामने की गली दिख भी रही थी या नहीं?” वहीं दूसरा लिख रहा है, “मैप पर शॉर्टकट था, असल जिंदगी में एडवेंचर बन गया!” एक और मजेदार प्रतिक्रिया देते हुए यूजर ने लिखा है, “अब वापस आने का रास्ता भी गूगल से ही पूछना पड़ेगा.” वहीं एक और यूजर ने लिखा आखिर मंजिल तक पहुंचना था भैया, किसी भूलभुलैया में फंसना थोड़ी है.

वीडियो का मजेदार पहलू यही है कि तकनीक रास्ता दिखा सकती है, लेकिन स्कूटी कहां ले जानी है, इसका अंतिम फैसला ड्राइवर को ही अपनी समझ से करना चाहिए.

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