नदी का पानी, सन्नाटा और अचानक जाल में फंसा एक विशाल मगरमच्छ. जिस जानवर को देखकर अच्छे-अच्छों की रूह कांप जाती है, उसे गांव के लोग ऐसे घसीटते नजर आ रहे हैं जैसे कोई आम मछली जाल में फंस गई हो. न डर, न हड़बड़ी, न अफसोस. यह नजारा किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक खौफनाक वीडियो है, जिसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया है.

खिलौने की तरह मछली के जाल में पकड़ा मगरमच्छ

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नदी के बीच एक बड़ा मगरमच्छ मछली पकड़ने वाले जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है. मगरमच्छ छटपटा रहा है, पानी उछल रहा है, लेकिन किनारे खड़े गांव वालों के चेहरे पर डर की जगह अजीब सी बेपरवाही नजर आ रही है. कुछ लोग नाव से जाल खींच रहे हैं तो कुछ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, मानो यह कोई रोज का काम हो. सबसे हैरानी की बात यह है कि मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर को पकड़ते वक्त न तो कोई सुरक्षा इंतजाम दिखता है और न ही वन विभाग की मौजूदगी. लोग अपने हाथों से जाल खींचते नजर आ रहे हैं, जैसे जान को कोई खतरा ही न हो. यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया.

बुरी तरह फंसा मगरमच्छ फिर निकलकर भागा

नहीं दिखा कोई सुरक्षा इंतजाम

वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेते

वीडियो को satyamgupta.89 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई वो मगरमच्छ है मछली नहीं. एक और यूजर ने लिखा...वन विभाग को ये नहीं दिखेगा अब. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेते भाई, दिमाग फिर गया तो खेला हो जाएगा.

