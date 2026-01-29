Video: डीजे पर महिला को मारी जोरदार लात, देखकर फिर नाचने लगे लोग, बाड़मेर का वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया की तेज रफ्तार दुनिया में हर दिन लड़ाई, हादसे और नेगेटिव खबरें वायरल होती रहती हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक समारोह के दौरान एक महिला सार्वजनिक रूप से डीजे के संगीत पर नाच रही थी, तभी एक आदमी ने अचानक उसे लात मार दी. यह घटना इतनी खतरनाक और अजीब थी कि आसपास मौजूद लोग बस खड़े होकर देखते रहे, जैसे कि यह कोई तमाशा हो. कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, न ही किसी ने इस पर सवाल उठाया.

वीडियो के मुताबिक यह साफ दिख रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर हिंसा और लापरवाही कितनी आसानी से सामने आ सकती है. यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि समाज में सुरक्षा और जिम्मेदारी की कमी का प्रतीक भी है. लोगों की उदासीनता और खामोशी यह दर्शाती है कि कई बार, गंभीर घटनाओं को देखकर भी हम सिर्फ दर्शक बने रहते हैं.

A man openly kicks a woman dancing to DJ music in public, and everyone just stands there watching like it's a spectacle😡, Barmer RJ

वीडियो देख भड़क गए यूजर्स

एक यूजर ने लिखा, “तो क्या हुआ, लोग तो हमेशा खड़े होकर देखते रहते हैं. जब औरतें किसी मर्द को पीटती हैं, इसमें बड़ी बात क्या है?” एक दूसरे यूजर ने लिखा, “क्या बकवास है. उस आदमी को दस बार और उससे भी ज्यादा जोर से लात मारनी चाहिए.”

हिंसा और खामोशी का संदेश

एक अन्य यूजर ने लिखा, “यह जो हम देख रहे हैं वह बेहद विचलित करने वाला है. एक महिला सार्वजनिक रूप से नाच रही है, और एक आदमी खुलेआम उसे लात मारता है. इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आसपास के लोग बस देखते रहते हैं, मानो यह हिंसा कोई तमाशा हो. कोई उसे रोकता नहीं, कोई सवाल नहीं करता. यह चुप्पी अपने आप में खामोशी का प्रतीक है.”