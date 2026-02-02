Video: पलक झपकते ही पसर जाता मातम! लड़के की फुर्ती ने बचा ली 2 साल की मासूम की जिंदगी

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं. कभी ये हमें हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं और कभी कुछ ऐसा सिखाते हैं जिससे हमारे जीवन में सावधानी बरतने की जरूरत होती है. हाल ही में तुर्की से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक 17 साल के लड़के ने खिड़की से गिर रही 2 साल की बच्ची को मौत के मुंह से बचा लिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का सड़क पर खड़ा था, तभी उसकी नजर एक घर की खिड़की पर पड़ी. खिड़की से बच्ची गिरने ही वाली थी. लड़के ने बड़ी चतुराई दिखाई और खिड़की के ठीक सामने खड़ा होकर बच्ची को गिरते ही हाथों में पकड़ लिया. इस बहादुरी भरे काम से बच्ची की जान बच गई. घटना के तुरंत बाद ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बाद में लड़के ने घर में दस्तक दी ताकि बच्ची अपने माता-पिता के पास सुरक्षित लौट जाए. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि छोटी उम्र में भी इंसान बड़ी जिम्मेदारी और साहस दिखा सकता है. ऐसे लोग समाज में उम्मीद और इंसानियत की मिसाल कायम करते हैं.

तुर्की में एक 17 वर्षीय लड़के ने खिड़की से गिर रही 2 साल की बच्ची को बचाने में कामयाबी हासिल की।। pic.twitter.com/YbEN6LT8Ir — Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) February 1, 2026

बच्ची की कैसे बचाई जान?

लड़के ने सावधानीपूर्वक ध्यान रखा कि बच्ची कब गिरने वाली है. सही समय पर अपनी जगह बनाकर और हाथ फैलाकर उसने बच्ची को पकड़ा. उसकी सूझबूझ और साहस ने इस घटना को सफल बनाया. इस प्रयास से बच्ची को किसी भी तरह की चोट नहीं आई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

लड़के की बहादुरी की सराहना

इस बहादुर लड़के की बहादुरी को लोग सोशल मीडिया पर सराह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “ईश्वर की कृपा से बच्ची की जान बच गई. इस 17 वर्षीय लड़के को हृदय से धन्यवाद.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “इस लड़के ने साहस और त्वरित निर्णय के साथ एक जीवन बचाया. हमें ऐसे बहादुर युवाओं पर गर्व होना चाहिए. यह हमें दिखाता है कि एक सजग और साहसी इंसान किसी भी मुश्किल स्थिति में बड़ा फर्क ला सकता है.”