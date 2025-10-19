हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून

ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून

वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और एक यात्री हड़बड़ी में समोसे वाले के पास जाकर समोसे खरीदता है. वह जल्दी-जल्दी खाते हुए ट्रेन की ओर लौटने लगता है लेकिन तभी...

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Oct 2025 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो किसी रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है जहां एक यात्री ट्रेन से उतरकर समोसा लेने आता है. कुछ ही पलों में जो कुछ होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री जल्दबाजी में समोसा खाता है और फिर ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करता है लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है. इसके बाद जो ड्रामा होता है उसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

रेलवे स्टेशन का वीडियो देख खौल उठेगा खून

वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और एक यात्री हड़बड़ी में समोसे वाले के पास जाकर दो समोसे खरीदता है. वह जल्दी-जल्दी खाते हुए ट्रेन की ओर लौटने लगता है लेकिन तभी समोसे वाला उसे रोक लेता है. यात्री कहता है कि वह ऑनलाइन पेमेंट करेगा और अपना मोबाइल निकालकर ट्रांजेक्शन करने लगता है. इसी बीच नेटवर्क की समस्या के चलते पेमेंट फेल हो जाता है. यही से शुरू होती है पूरी कहानी.

पेमेंट नहीं हुआ तो यात्री से वेंडर ने पकड़ी गिरेबान

बताया जा रहा है कि जब पेमेंट नहीं हुआ तो समोसे वाला भड़क गया. वह यात्री से बदतमीजी करने लगा और गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि समोसे वाला यात्री को डांटते हुए कहता है कि “पैसे दो नहीं तो कुछ छोड़कर जाओ”. मामला बढ़ता देख यात्री परेशान हो जाता है. वह समझाने की कोशिश करता है कि नेटवर्क चला गया है और पेमेंट हो जाएगा, लेकिन समोसे वाला मानने को तैयार नहीं होता.

पैसों के बदले रखवा ली स्मार्ट वॉच!

फिर जो हुआ उसने सबका ध्यान खींच लिया. समोसे वाले ने यात्री की कलाई में बंधी स्मार्ट वॉच खोल ली और कहा कि “जब पेमेंट हो जाए तो वॉच वापस ले लेना”. इसके बाद उसने उसे दो प्लेट और समोसे थमाए और कहा कि “जा अब, ट्रेन निकल रही है”. वीडियो में दिखता है कि ट्रेन चल पड़ती है और यात्री समोसे हाथ में लिए दौड़कर किसी तरह ट्रेन में चढ़ता है.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

भड़क गए यूजर्स

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भारतीय रेलवे में हो क्या रहा है, हर तरफ लूट मची हुई है. एक और यूजर ने लिखा....यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....आसपास के लोगों को लगा नहीं कि 10-20 रुपये निकाल कर दे दें.

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो

Published at : 19 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Indian Railway Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
INDW vs ENGW Score Live: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत
LIVE: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत
Advertisement

वीडियोज

BSF जवानों ने इस अंदाज में मनाई दिवाली | ABP NEWS
त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
INDW vs ENGW Score Live: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत
LIVE: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत
बॉलीवुड
Gabru First Film: बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
हेल्थ
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
जनरल नॉलेज
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
विश्व
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget