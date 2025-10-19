ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून

सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो किसी रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है जहां एक यात्री ट्रेन से उतरकर समोसा लेने आता है. कुछ ही पलों में जो कुछ होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री जल्दबाजी में समोसा खाता है और फिर ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करता है लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है. इसके बाद जो ड्रामा होता है उसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

रेलवे स्टेशन का वीडियो देख खौल उठेगा खून

वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और एक यात्री हड़बड़ी में समोसे वाले के पास जाकर दो समोसे खरीदता है. वह जल्दी-जल्दी खाते हुए ट्रेन की ओर लौटने लगता है लेकिन तभी समोसे वाला उसे रोक लेता है. यात्री कहता है कि वह ऑनलाइन पेमेंट करेगा और अपना मोबाइल निकालकर ट्रांजेक्शन करने लगता है. इसी बीच नेटवर्क की समस्या के चलते पेमेंट फेल हो जाता है. यही से शुरू होती है पूरी कहानी.

Passenger at Jabalpur station tried to buy samosa, UPI failed. Train started, vendor grabbed his collar, accused him of wasting time, forced him to buy. Passenger gave watch to vendor to catch train.

pic.twitter.com/Uswyb00kWH — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 19, 2025

पेमेंट नहीं हुआ तो यात्री से वेंडर ने पकड़ी गिरेबान

बताया जा रहा है कि जब पेमेंट नहीं हुआ तो समोसे वाला भड़क गया. वह यात्री से बदतमीजी करने लगा और गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि समोसे वाला यात्री को डांटते हुए कहता है कि “पैसे दो नहीं तो कुछ छोड़कर जाओ”. मामला बढ़ता देख यात्री परेशान हो जाता है. वह समझाने की कोशिश करता है कि नेटवर्क चला गया है और पेमेंट हो जाएगा, लेकिन समोसे वाला मानने को तैयार नहीं होता.

पैसों के बदले रखवा ली स्मार्ट वॉच!

फिर जो हुआ उसने सबका ध्यान खींच लिया. समोसे वाले ने यात्री की कलाई में बंधी स्मार्ट वॉच खोल ली और कहा कि “जब पेमेंट हो जाए तो वॉच वापस ले लेना”. इसके बाद उसने उसे दो प्लेट और समोसे थमाए और कहा कि “जा अब, ट्रेन निकल रही है”. वीडियो में दिखता है कि ट्रेन चल पड़ती है और यात्री समोसे हाथ में लिए दौड़कर किसी तरह ट्रेन में चढ़ता है.

भड़क गए यूजर्स

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भारतीय रेलवे में हो क्या रहा है, हर तरफ लूट मची हुई है. एक और यूजर ने लिखा....यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....आसपास के लोगों को लगा नहीं कि 10-20 रुपये निकाल कर दे दें.

