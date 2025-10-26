हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला लुक वायरल! हवाई जहाज जैसी लग्जरी देखकर हैरान हुए यूजर्स- वीडियो वायरल

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला लुक वायरल! हवाई जहाज जैसी लग्जरी देखकर हैरान हुए यूजर्स- वीडियो वायरल

कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भारत जैसे देश में इतनी साफ-सुथरी ट्रेन को संभालना मुश्किल होगा. फिर भी, ज्यादातर लोग इस ट्रेन के आने से बेहद खुश हैं और इसका सफर करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Oct 2025 05:14 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया वीडियो छाया हुआ है, जिसे देखकर हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है. वीडियो भारत की नई और बेहद शानदार ट्रेन वंदे भारत स्लीपर का है. यह ट्रेन इतनी सुंदर और आरामदायक दिख रही है कि लोग इसे “चलता-फिरता होटल” कहने लगे हैं. सफेद और नीले रंग में सजी इस ट्रेन का इंटीरियर किसी फाइव स्टार होटल या हवाई जहाज से कम नहीं लगता. लेकिन जहां एक ओर लोग इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भारत जैसे देश में इतनी साफ-सुथरी ट्रेन को संभालना मुश्किल होगा. फिर भी, ज्यादातर लोग इस ट्रेन के आने से बेहद खुश हैं और इसका सफर करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

वीडियो में दिखा वंदेभारत स्लीपर का अद्भुत नजारा

हाल ही में सोशल मीडिया पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का एक प्रोटोटाइप वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो को देखकर हर कोई दंग रह गया. ट्रेन का डिजाइन और इंटीरियर देखकर लोगों ने कहा कि यह अब तक की सबसे लग्जरी भारतीय ट्रेन है. इंस्टाग्राम पर ‘Chennaitys’ नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया था, जिसे अब तक 2.3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

 
 
 
 
 
वीडियो में दिखाया गया है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर का माहौल एकदम आधुनिक और आरामदायक है. हर केबिन में साफ-सुथरी सीटें, सॉफ्ट लाइटिंग और एयरलाइन जैसी बर्थ्स दिखाई देती हैं. ट्रेन की बनावट ऐसी है कि यात्री लंबी यात्रा में भी पूरी तरह आराम महसूस करेंगे. यह ट्रेन खास तौर पर रात भर के सफर के लिए तैयार की जा रही है, ताकि यात्री आराम से सो सकें और सुबह अपने गंतव्य पर तरोताजा पहुंचें.

ये है ट्रेन की खासियत!

दावे के मुताबिक, इस ट्रेन को बीईएमएल (BEML)ने आईसीएफ (Integral Coach Factory) की तकनीक से बनाया है और इसे Kinet Railway Solutions ने डिजाइन किया है. यह ट्रेन भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर वर्जन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी. इसमें 16 कोच होंगे जिनमें 11 एसी 3-टियर, 4 एसी 2-टियर और 1 एसी फर्स्ट क्लास शामिल है. अब वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी इसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं.

यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इसे लाखों लोगों ने देखा डाला तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ट्रेन के टिकट महंगे होंगे तो हर कोई आकर इसे गंदा नहीं करेगा. एक और यूजर ने लिखा...इसे गंदा करने वालों से 1 लाख का जुर्माना वसूला जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पहले जनरल कोच की हालत तो सुधार लीजिए.

Published at : 26 Oct 2025 05:14 PM (IST)
Vande Bharat Sleeper
