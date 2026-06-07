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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगयहां आम लोग भी लग्जरी कार खरीद लेते हैं, शख्स ने USA से की भारत की तुलना, यूजर्स के बीच छिड़ी बहस

यहां आम लोग भी लग्जरी कार खरीद लेते हैं, शख्स ने USA से की भारत की तुलना, यूजर्स के बीच छिड़ी बहस

वीडियो में शख्स एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं. वे वहां खड़ी कुछ महंगी कारों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, "यह भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नौकरी करने वाले की कार है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 07 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है. यह वीडियो अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय मूल के शख्स राहुल मिश्रा ने बनाया है. राहुल ने इस वीडियो में भारत और अमेरिका में नौकरी करने वाले आम लोगों की जिंदगी और उनकी कमाई की तुलना की है. उनके इस वीडियो को देखकर लोग इंटरनेट पर जमकर कमेंट कर रहे हैं और दोनों देशों के रहन-सहन के खर्च पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

एक आम नौकरीपेशा इंसान भी यहां बड़ी गाड़ियां खरीद सकता है

वीडियो में राहुल मिश्रा एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं. वे वहां खड़ी कुछ महंगी कारों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, "यह भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नौकरी करने वाले की कार है. यह भी 9 से 5 की नौकरी करने वालों की कार है और मेरे पीछे जो आप ऑडी कार देख रहे हैं, वह भी एक आम नौकरी करने वाले की ही है."

 
 
 
 
 
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राहुल का कहना है कि अमेरिका में अच्छी और आरामदायक जिंदगी जीने के लिए आपका बड़ा बिजनेसमैन होना या किसी बहुत ऊंचे पद पर होना जरूरी नहीं है. वहां एक आम नौकरी करने वाला इंसान भी अच्छी कार खरीद सकता है, अच्छे घर में रह सकता है, बढ़िया खा-पी सकता है और वीकेंड पर घूमने भी जा सकता है.

राहुल ने पूछा "क्या भारत में आम नौकरी वाले के लिए यह मुमकिन है?"

इसके बाद राहुल भारत के नौकरीपेशा लोगों की बात करते हैं. वे पूछते हैं, "अब आप लोग मुझे बताइए, क्या भारत में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, या रात के 10 बजे तक या फिर वीकेंड पर भी काम करने वाला कोई आम इंसान ऐसी गाड़ियां खरीद सकता है? वह भी तब जब उसका कोई बिजनेस न हो, वह किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर न हो और उसके पास कोई सरकारी नौकरी भी न हो?" राहुल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है "अमेरिका में 9 से 5 की नौकरी करने वाला आम आदमी."

यह भी पढ़ें: Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर के बर्थडे पर सचिन ने गिफ्ट कर दी कार, आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज; देखें वीडियो 

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

राहुल के इस वीडियो पर लोगों ने अलग-अलग तरह के कमेंट किए हैं. कुछ लोग राहुल की बात से सहमत दिखे, तो कुछ लोगों ने अमेरिका के दूसरे खर्चों की याद दिलाई. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह बात सच है कि अमेरिका में कमाई ज्यादा है और वहां गाड़ियां आसानी से लोन पर मिल जाती हैं, इसलिए वहां कार खरीदना आसान है. वहीं, एक यूजर ने लिखा, "हमें किसी भी देश की तुलना करने से पहले वहां रहने के खर्च, लोन और टैक्स को भी देखना चाहिए." एक और यूजर ने समझाया कि अमेरिका में कारें भले ही सस्ती हों, लेकिन वहां इलाज का खर्च और मकान का किराया बहुत ज्यादा महंगा होता है.

यह भी पढ़ें: घर में दम घुटता है साहब! मुंबई में बोरी बिछाकर खुले मैदान में सोने को मजबूर हुए मजदूर, वायरल वीडियो ने झकझोरा

Published at : 07 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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