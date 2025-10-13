सोशल मीडिया पर नोबिता और डेकीसूकी को लेकर छिड़ा विवाद! यूजर्स बोले, शिजुका प्यार है नोबिता का

सोशल मीडिया पर आपने कई तरह के विवादों की तस्वीरें और वीडियो देखे होंगे. लेकिन इस बार इंटरनेट के गलियारों में जिस मुद्दे को लेकर लाठी भाटा जंग चल रही है नोबिता बनाम डेकीसूकी. इन दोनों के समर्थकों ने अपनी ही गैंग बना ली है और वीडियो बनाकर एक दूसरे को जमकर धमकियां दी जा रही हैं. इन्ही सब में बाकी कार्टून समर्थक भी कूद पड़े हैं और शिजुका से लेकर छोटे भीम तक बहस को खींच लाए हैं. क्या है पूरा मामला और क्यों चल रही है सोशल मीडिया पर इतनी तगड़ी बहस आइए आपको बताते हैं.

कैसे छिड़ी सोशल मीडिया पर नोबिता और डेकीसूकी वाली जंग

दरअसल, 2 सितंबर को कृष शर्मा नाम के एक इंफ्लुएंसर ने इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट करके डेकीसूकी को शिजुका से दूर रहने और नोबिता के खिलाफ जाने को लेकर जमकर धमकाया. इसके बाद डेकीसूकी के समर्थकों का ईगो जागा और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि डेकीसूकी के हम साथ हैं और नोबिता के पिता जी की इज्जत हमें प्यारी है इसलिए हमारे हाथ खामोश हैं. विवाद तब और बढ़ गया जब डेकीसूकी के समर्थकों ने कहा कि शिजुका को तो हम कल ही उठा लें लेकिन 21st सेंचुरी की लड़कियों की हम इज्जत करते हैं. हालांकि लड़की उठाने की बातें किसी भी तरह से सही नहीं है लेकिन मुद्दा ही इतना गंभीर था कि डेकीसूकी वालों की जुबान आखिर फिसल ही गई.

नोबिता गैंग ने किया पलटवार, पॉवर रेंजर और नॉडी गैंग का मिला समर्थन

इसके बाद तो मानों इंटरनेट जंग का मैदान बन गया और नोबिता वालों ने पलटवार करते हुए एक और वीडियो बना डाला जिसमें हथौड़ी गैंग, नॉडी गैंग, शिनचैन गैंग वालों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि तुम जियान को नहीं जानते हो. हम जियान से ऐसा गाना गवाएंगे कि सभी सुन्न पड़ जाएंगे. इसके बाद शिजुका के भाई भी अपनी गैंग लेकर आए और कहा कि हम अपनी बहन के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेंगे. दावा है कि निंजा हथौड़ी और पावर रेंजर वाले भी अब शिजुका के भाई के समर्थन में आ गए हैं. कुल मिलाकर इंटरनेट पर छिड़ी ये बहस अब गैंगवॉर का रूप लेती दिख रही है.

नोबिता करता है शिजुका से प्यार, डेकीसूकी बन रहा राह में कांटा

इंटरनेट पर जैसे ही वीडियो ने पैर पसारे तो यूजर्स भी इन लोगों के मजे लेने से कहां पीछे हटने वाले थे. लोगों ने शिजुका और नोबिता के प्यार को जायज ठहराया और कहा कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं लेकिन डेकीसूकी इन दोनों के बीच में राह का कांटा बन रहा है. इसके बाद तमाम तरह के लोग और समर्थकों ने शिजुका को घर से उठाने की बातें कह डाली और धमकाया कि प्यार के बीच में आने वालों की खैर नहीं. नोबिता गैंग पूरी तरह से अपने नायक के साथ है.

