सोशल मीडिया पर नोबिता और डेकीसूकी को लेकर छिड़ा विवाद! यूजर्स बोले, शिजुका प्यार है नोबिता का

हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसोशल मीडिया पर नोबिता और डेकीसूकी को लेकर छिड़ा विवाद! यूजर्स बोले, शिजुका प्यार है नोबिता का

2 सितंबर को कृष शर्मा नाम के एक इंफ्लुएंसर ने इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट करके डेकीसूकी को शिजुका से दूर रहने और नोबिता के खिलाफ जाने को लेकर जमकर धमकाया.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 13 Oct 2025 03:18 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आपने कई तरह के विवादों की तस्वीरें और वीडियो देखे होंगे. लेकिन इस बार इंटरनेट के गलियारों में जिस मुद्दे को लेकर लाठी भाटा जंग चल रही है नोबिता बनाम डेकीसूकी. इन दोनों के समर्थकों ने अपनी ही गैंग बना ली है और वीडियो बनाकर एक दूसरे को जमकर धमकियां दी जा रही हैं. इन्ही सब में बाकी कार्टून समर्थक भी कूद पड़े हैं और शिजुका से लेकर छोटे भीम तक बहस को खींच लाए हैं. क्या है पूरा मामला और क्यों चल रही है सोशल मीडिया पर इतनी तगड़ी बहस आइए आपको बताते हैं.

कैसे छिड़ी सोशल मीडिया पर नोबिता और डेकीसूकी वाली जंग

दरअसल, 2 सितंबर को कृष शर्मा नाम के एक इंफ्लुएंसर ने इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट करके डेकीसूकी को शिजुका से दूर रहने और नोबिता के खिलाफ जाने को लेकर जमकर धमकाया. इसके बाद डेकीसूकी के समर्थकों का ईगो जागा और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि डेकीसूकी के हम साथ हैं और नोबिता के पिता जी की इज्जत हमें प्यारी है इसलिए हमारे हाथ खामोश हैं. विवाद तब और बढ़ गया जब डेकीसूकी के समर्थकों ने कहा कि शिजुका को तो हम कल ही उठा लें लेकिन 21st सेंचुरी की लड़कियों की हम इज्जत करते हैं. हालांकि लड़की उठाने की बातें किसी भी तरह से सही नहीं है लेकिन मुद्दा ही इतना गंभीर था कि डेकीसूकी वालों की जुबान आखिर फिसल ही गई.

 
 
 
 
 
नोबिता गैंग ने किया पलटवार, पॉवर रेंजर और नॉडी गैंग का मिला समर्थन

इसके बाद तो मानों इंटरनेट जंग का मैदान बन गया और नोबिता वालों ने पलटवार करते हुए एक और वीडियो बना डाला जिसमें हथौड़ी गैंग, नॉडी गैंग, शिनचैन गैंग वालों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि तुम जियान को नहीं जानते हो. हम जियान से ऐसा गाना गवाएंगे कि सभी सुन्न पड़ जाएंगे. इसके बाद शिजुका के भाई भी अपनी गैंग लेकर आए और कहा कि हम अपनी बहन के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेंगे. दावा है कि निंजा हथौड़ी और पावर रेंजर वाले भी अब शिजुका के भाई के समर्थन में आ गए हैं. कुल मिलाकर इंटरनेट पर छिड़ी ये बहस अब गैंगवॉर का रूप लेती दिख रही है.

नोबिता करता है शिजुका से प्यार, डेकीसूकी बन रहा राह में कांटा

इंटरनेट पर जैसे ही वीडियो ने पैर पसारे तो यूजर्स भी इन लोगों के मजे लेने से कहां पीछे हटने वाले थे. लोगों ने शिजुका और नोबिता के प्यार को जायज ठहराया और कहा कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं लेकिन डेकीसूकी इन दोनों के बीच में राह का कांटा बन रहा है. इसके बाद तमाम तरह के लोग और समर्थकों ने शिजुका को घर से उठाने की बातें कह डाली और धमकाया कि प्यार के बीच में आने वालों की खैर नहीं. नोबिता गैंग पूरी तरह से अपने नायक के साथ है.

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Published at : 13 Oct 2025 03:18 PM (IST)
