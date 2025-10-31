Video: मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर लड़ाई, ट्रेक पर जा गिरा शख्स, ऊपर से गुजर गई ट्रेन, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो वायरल हुआ है, जहां मेट्रो स्टेशन पर दो लोगों के बीच भीषण लड़ाई हो गई और देखते ही देखते इस लड़ाई ने गंभीर रूप ले लिया. वीडियो में देखा गया है कि झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ट्रैक पर गिर जाता है और सामने से मेट्रो आती नजर आ रही है.

शख्स लड़खड़ा कर ट्रैक पर गिरा

हालांकि, ये वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि सबवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं. इसी दौरान एक व्यक्ति दूसरे पर लगातार हमला करता है.

हमले के दौरान वो दूसरे व्यक्ति को धक्का देता है, जिसके कारण दूसरे व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ा कर प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर गिर जाता है. वीडियो में आगे देखा गया कि जैसे ही व्यक्ति ट्रैक पर गिरता है सामने से मेट्रो आती नजर आती है और व्यक्ति मेट्रो की चपेट में आ जाता है.

हादसे में व्यक्ति की जान बची या नहीं?

मेट्रो स्टेशन पर मौजूद लोग हादसे को देखकर डर जाते हैं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में व्यक्ति की जान बची या नहीं. सोशल मडिया पर वीडियो को देखकर लोग दहशत में आ गए. लोगों ने कहा कि हादसा बेहद ही खतरनाक और चौंकाने वाला था.

लोगों के हैरान करने वाले रिएक्शन वीडियो पर सामने आ रहे हैं. वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोगों ने कहा कि मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को ओर मजबूत करना चाहिए.

