Social Media Viral Video: उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य के कई मजेदार वीडियोज आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. उनके ज्यादातर वीडियोज में वह उनकी कथा सुनने आए भक्तों से हंसी-मजाक करते हुए नजर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन ताजा वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य एक ऐसी बात कहते हैं, जो सीधे दिल को छू जाती है और साथ ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है.

अनाथ लड़की का सहारा बने अनिरुद्धाचार्य

वीडियो में देखा जा सकता है कि अनिरुद्धाचार्यमंच पर कथा कर रहे हैं. लोगों की काफी भारी भीड़ उनकी कथा सुनने आई हुई है. गुरु जी अपनी कथा के बीच लोगों से प्रश्न-उत्तर भी करते हैं, जिसमें लोग अपने सुख-दुख की बात गुरु जी से करते हैं और गुरु जी उनके लिए समाधान निकालते हैं. वीडियो में भी देखा जा सकता है कि एक लड़की गुरु जी से बात करती नजर आ रही है.

गुरुजी लड़की से पूछते हैं कि आपके घर में कौन-कौन हैं? जिस पर लड़की इमोशनल होकर कहती है कि कोई नहीं है. गुरु जी लड़की से प्यार से पूछते हैं कि हमें बताओ कहां है तुम्हारे घर के लोग तो लड़की रोते हुए कहती है कि मां-बाप गुजर गए. इसके बाद गुरु जी लड़की से उसके भाई-बहन के बारे में पूछते हैं तो लड़की कहती है कि हम छह बहने हैं और सबकी शादी हो गई है, सिर्फ मुझे छोड़कर.

गुरु जी की बातों ने जीता सबका दिल

इस पर गुरुजी कहते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की तो लड़की ने बताया कि वो छोटी थी तो मेरी शादी नहीं हुई. गुरु जी लड़की से कहते हैं कि आपकी सभी बहनों को आपका ख्याल रखना चाहिए, जिस पर लड़की कहती है कि कोई नहीं पूछता मुझे और मुझे अनाथ अश्राम भेज दिया. इस पर गुरु जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? लड़की कहती है कि मुझे समझ नहीं आता की मैं क्या करूं.

गुरु जी लड़की को कहते हैं कि मैं आपका बड़ा भाई बनकर आपकी शादी करवा दूंगा और अगर मेरे लायक कोई सेवा है तो भाई समझकर बोल देना. लड़की कहती है कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूं तो गुरु जी कहते हैं कि जरूर आपको पढ़ाएंगे. आखिर में गुरु जी कहते हैं कि पढ़ लिखकर जब यहां गौरी गोपाल स्कूल बनेगा, उसमें आप पढ़ाने आना बच्चों को. गुरु जी की ये बात लोगों को बहुत पसंद आई और लोगों ने गुरु जी की बहुत तारीफ की.