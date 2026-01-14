पालक पनीर को लेकर हुआ विवाद, अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने भारतीय छात्रों को मुआवजे में दिए 1.8 करोड़

अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया को भी अचंभे में डाल दिया है. अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने दो भारतीयों को 1.8 करोड़ रुपये का हर्जाना केवल इसलिए दिया क्योंकि वहां के स्टाफ ने उन दो भारतीयों को अपने केंटीन में पालक पनीर गर्म करने से रोका था. जी हां, लेकिन इसके पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है. आइए आपको बताते हैं.

पालक पनीर को लेकर हुआ विवाद

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के एंथ्रोपोलॉजी विभाग में पीएचडी कर रहे भारतीय स्टूडेंट्स को को यूनिवर्सिटी को 1.8 करोड़ रुपये का हर्जाना देना पड़ा. बात केवल इतनी थी कि आदित्य प्रकाश जो उस यूनिवर्सिटी के छात्र थे, अपने लंच में लाए पालक पनीर को केंटीन में रखे माइक्रोवेव में गर्म कर रहे थे, उसी वक्त वहां एक महिला स्टाफ सदस्य आईं और खाने की गंध को लेकर चिल्लाते हुए शिकायत करने लगी. इसके बाद आदित्य को माइक्रोवेव इस्तेमाल न करने को भी कहा गया.

यूनिवर्सिटी ने भारतीय छात्रों के दिया 1.8 करोड़ रुपये का मुआवजा

आदित्य ने स्टाफ सदस्य को चिल्लाने से रोकते हुए कहा कि ये सिर्फ खाना है और इसे गर्म करके वो जा ही रहे हैं, लेकिन मामला शांत होने के बजाए और बढ़ गया इसके बाद नौबत ये आई कि मामला कोर्ट में पहुंच गया. जहां लंबी सुनवाई के एक सिविल राइट्स मुकदमे में कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि वो आदित्य प्रकाश और उनकी साथी उर्मी भट्टाचार्य को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये दे. इसके बाद यूनिवर्सिटी ने दोनों को न केवल 2 लाख डॉलर दिए बल्कि मास्टर डिग्री भी दी. हालांकि इस मामले के बाद यूनिवर्सिटी ने भविष्य के लिए दोनों पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और नौकरी पर रोक लगा दी, जिसके बाद दोनों हमेशा के लिए भारत लौट आए.

यूजर्स बोले, पालक पनीर ने अमीर बना दिया

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ इसे लेकर लाखों लोगों ने प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा...इतना पैसा मिल ही गया है तो भारत आने में कैसी शर्म. एक और यूजर ने लिखा...वाह पालक पनीर ने तो अमीर बना दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...1.8 करोड़ तो मिल गए लेकिन नौकरी से हाथ धो बैठे. अब दोनों का पालक पनीर वाला मामला जोरों से सोशल मीडिया पर वायरल है.

