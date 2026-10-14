लापरवाह मां...पूल में मस्ती करने में मशगूल थी मां, सामने डूबने लगी बच्ची

गर्मियां अब दम तोड़ रही हैं और सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है. ऐसे में कई लोग गर्मी को अलविदा कहने के लिए वाटर पार्क और पूल जैसे जगहों पर घूमने जाना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार मस्ती और पानी में मिलता हुआ सुकून बड़े हादसे को न्यौता दे देता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी बात की गवाही चीख चीखकर दे रहा है जिसमें एक महिला पूल में मस्ती करते हुए इतनी ज्यादा मशगूल हो गई है कि पास खेल रही उसकी बच्ची पानी में डूब रही है और उसे भनक तक नहीं है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

पूल में गिरी बच्ची, लापरवाह मां को नहीं लगी भनक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने परिवार के साथ पूल में मस्ती करती दिखाई दे रही है. इस दौरान उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची भी है जो पानी में थप थप करते हुए खेल रही है. लेकिन अगले ही पल बच्ची का पैर फिसलता है और वह पानी में गिरकर डूबने लगती है. देखते ही देखते बच्ची पानी में गायब हो जाती है. नजारा बेहद खतरनाक और दिल दुखा देने वाला है, कि कैसे एक मां की लापरवाही की वजह से बच्ची मौत के मुंह में चली जाती है और मां को इसकी भनक तक नहीं लगती.

Careless Mother🤡 https://t.co/ldo61cArhZ — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 6, 2026

जब पता लगा तो बचाने दौड़ी और टल गया बड़ा हादसा

अगले ही पल पास में नहा रहे पिता को इस बात की भनक लगती है और वह महिला को बताता है कि बच्ची पानी में चली गई है, इसके बाद मां घबराते हुए खड़ी होती है और बच्ची को पानी से बाहर निकालती है. गनिमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया और बच्ची की जान बच गई, वरना थोड़ी सी देर और होती तो बड़ा दिल दहला देने वाला समय बस महिला का इंतजार कर ही रहा था. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, मां बाप दोनों ही हद लापरवाह लग रहे हैं

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कैसी मां है, लापरवाही की हद है. एक और यूजर ने लिखा...बच्चों को लेकर पूल में जाना ही क्यों है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पिता का रिएक्शन कितना धीमा था, मां बाप दोनों ही लापरवाह हैं.

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