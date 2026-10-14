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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलापरवाह मां...पूल में मस्ती करने में मशगूल थी मां, सामने डूबने लगी बच्ची

लापरवाह मां...पूल में मस्ती करने में मशगूल थी मां, सामने डूबने लगी बच्ची

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने परिवार के साथ पूल में मस्ती करती दिखाई दे रही है. इस दौरान उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची भी है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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गर्मियां अब दम तोड़ रही हैं और सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है. ऐसे में कई लोग गर्मी को अलविदा कहने के लिए वाटर पार्क और पूल जैसे जगहों पर घूमने जाना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार मस्ती और पानी में मिलता हुआ सुकून बड़े हादसे को न्यौता दे देता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी बात की गवाही चीख चीखकर दे रहा है जिसमें एक महिला पूल में मस्ती करते हुए इतनी ज्यादा मशगूल हो गई है कि पास खेल रही उसकी बच्ची पानी में डूब रही है और उसे भनक तक नहीं है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

पूल में गिरी बच्ची, लापरवाह मां को नहीं लगी भनक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने परिवार के साथ पूल में मस्ती करती दिखाई दे रही है. इस दौरान उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची भी है जो पानी में थप थप करते हुए खेल रही है. लेकिन अगले ही पल बच्ची का पैर फिसलता है और वह पानी में गिरकर डूबने लगती है. देखते ही देखते बच्ची पानी में गायब हो जाती है. नजारा बेहद खतरनाक और दिल दुखा देने वाला है, कि कैसे एक मां की लापरवाही की वजह से बच्ची मौत के मुंह में चली जाती है और मां को इसकी भनक तक नहीं लगती.

जब पता लगा तो बचाने दौड़ी और टल गया बड़ा हादसा

अगले ही पल पास में नहा रहे पिता को इस बात की भनक लगती है और वह महिला को बताता है कि बच्ची पानी में चली गई है, इसके बाद मां घबराते हुए खड़ी होती है और बच्ची को पानी से बाहर निकालती है. गनिमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया और बच्ची की जान बच गई, वरना थोड़ी सी देर और होती तो बड़ा दिल दहला देने वाला समय बस महिला का इंतजार कर ही रहा था. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

यूजर्स बोले, मां बाप दोनों ही हद लापरवाह लग रहे हैं

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कैसी मां है, लापरवाही की हद है. एक और यूजर ने लिखा...बच्चों को लेकर पूल में जाना ही क्यों है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पिता का रिएक्शन कितना धीमा था, मां बाप दोनों ही लापरवाह हैं.

यह भी पढ़ें: स्कूटी के टकराते ही ट्रक के आगे लटक गई दीदी, जान बचाने का स्टाइल वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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