मेट्रो में सीट को लेकर दो औरतों के बीच हो गया कलेश, बन गया वीडियो

दिल्ली मेट्रो में सफर करना लाखों लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. यहां हर तरह के लोग मिलते हैं. किसी को ऑफिस पहुंचना होता है, कोई कॉलेज जा रहा होता है तो कुछ अपने घरों से दूर किसी जरूरी काम से निकलते हैं. इतनी भीड़ में अक्सर छोटी-सी बात भी बड़ी बहस का रूप ले लेती है. खासकर सीट को लेकर तो रोज ही यात्रियों के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा बढ़ गया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली मेट्रो के अंदर दो महिलाओं के बीच सीट को लेकर खूब तकरार हो गई. वीडियो में दिख रहा है कि बहस धीरे-धीरे इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक-दूसरे पर जोर-जोर से चिल्लाने लगती हैं. आसपास बैठे यात्री यह पूरा सीन देखते रहते हैं और किसी ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया, जो अब हर जगह घूम रहा है.

वीडियो में क्या हुआ?

वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला मेट्रो की सीट पर बैठी हुई है और दूसरी महिला उसके सामने खड़े-खड़े सीट मांग रही है. खड़ी महिला कहती है कि वह काफी दूर से आई है और उसे सीट चाहिए. लेकिन बैठी हुई महिला बिना झिझक जवाब देती है कि वह सीट नहीं देगी और सामने जहां जगह दिख रही है, वहीं जाकर बैठने को कहती है. थोड़ी देर बाद खड़ी महिला बैठी महिला के बिल्कुल पास आकर साइड में बैठने लगती है. इस पर सीट पर बैठी महिला फिर नाराज हो जाती है और कहती है, मेरे ऊपर मत बैठो.

इसके जवाब में दूसरी महिला गुस्से में बोलती है. आप सीट रिजर्व नहीं कर सकतीं, मैं इतनी दूर से आ रही हूं. इतना ही नहीं, वह यह भी धमकी देती है कि वह CISF को बुलाएगी इन सबके बावजूद दोनों की बहस रुकती नहीं है और माहौल और भी गरम हो जाता है. आस-पास बैठे लोग इस पूरे झगड़े को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगते हैं. थोड़ी ही देर में यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो जाता है और देखते ही देखते वायरल होने लगता है.

लोगों के मजेदार रिएक्शन

जैसे ही वीडियो सामने आया, लोगों ने सोशल मीडिया पर मजाकिया कमेंट्स की लाइन लग गई. किसी ने इसे मेट्रो की सीट वॉर कहा, तो किसी ने लिखा, दिल्ली मेट्रो में ऐसे सीन तो रोज दिख जाते हैं. कई यूजर्स ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि मेट्रो में सीट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं है, और इसी वजह से ऐसे ड्रामे अक्सर देखने को मिलते हैं.

यह भी पढ़ें Video: कौन बेयर ग्रिल्स? मुंह में कोबरा का फन दबाकर सीढ़ियों से उतरा शख्स, वीडियो देख हैरान हुए लोग