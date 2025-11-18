Video: कौन बेयर ग्रिल्स? मुंह में कोबरा का फन दबाकर सीढ़ियों से उतरा शख्स, वीडियो देख हैरान हुए लोग
Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स कोबरा सांप का फन अपने मुंह में दबाकर सीढ़ियों से उतरता दिख रहा है. देखें वीडियो.
Viral Stunt Video: मैन वर्सेस वाइल्ड वाले बेयर ग्रिल्स को तो आप जानते ही होंगे, जो जंगल में जंगली जानवरों के बीच रहकर अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले एडवेंचर करते नज़र आते हैं. लेकिन अब आप भारत के देसी बेयर ग्रिल्स से मिलिए. एक दिल दहला देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो को देखकर पहली नजर में कोई भी दंग रह जाएगा, क्योंकि इसमें एक शख्स को अपने मुंह में कोबरा सांप का फन दबाकर नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है.
आदमी को देखकर हैरान हुए लोग
वीडियो की शुरुआत में दिखाई देता है कि एक आदमी सांप को अपने गले में लपेटे हुए खड़ा है. सांप का फन उसके मुंह में दबा हुआ है, और वह बिल्कुल बिना डरे, बिना किसी घबराहट के जैसे कोई सामान्य काम कर रहा हो. उसे देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह जाते हैं. वहीं, एक व्यक्ति यह पूरा दृश्य अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगता है.
भाई ने नागराज की पूरी इज्जत ही उतार दी 😂— Chandan Verma (@ChandanVer25374) November 14, 2025
अब करो कॉपी कौन सा देश करेगा कॉपी 🤣
Wait for end 😂😂 pic.twitter.com/u2xRGGhLPw
इसके बाद वीडियो में दिखता है कि वह शख्स सांप को पकड़े-पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है. उसकी हरकत देखकर आसपास मौजूद लोग भी एक पल को सिहर उठते हैं. सांप का फन उसके मुंह में है, और वह बिना किसी डर के आराम से उतरता जा रहा है. यह खतरनाक स्टंट देखकर किसी को भी लगेगा कि यह किसी फिल्म का सीन है, लेकिन यह सचमुच हुआ है.
अब करो कॉपी- यूजर्स बोले
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने उसे बेवकूफी का स्टंट कहा तो कुछ ने लिखा कि अब करो कॉपी. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि इस तरह के स्टंट खतरनाक होते हैं और इन्हें करके न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाला जाता है बल्कि दूसरों को भी गलत मैसेज मिलता है.
