ब्रेड डुबोकर आयरन पर उबाली चाय! फनी जुगाड़ वाले वीडियो ने मचाई सोशल मीडिया पर धूम

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई-न-कोई नया किचन जुगाड़, फूड हैक या अजीबोगरीब पकाने का तरीका सुर्खियां बटोरता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने इंटरनेट पर लोगों को हैरानी में भी डाला और हंसी में भी. वीडियो में एक क्रिएटिव तरीका दिखाया गया है जिसमें चाय बनाने के लिए स्टोव. गैस या इंडक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कुछ ऐसा यूज किया गया है जिसे देखकर ज्यादातर लोगों ने कहा “भैया ये तो हद हो गई!” इस वीडियो ने लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ा दी क्योंकि इसमें चाय और ब्रेड का ऐसा कॉम्बो दिख रहा है, जिसे देखकर लोग कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जुगाड़ का कोई मुकाबला नहीं. यह वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का बाढ़ सा आ गया है.

इस्त्री करने वाली आयरन पर बना डाली चाय

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति चाय बनाने का तरीका दिखाता है, लेकिन बात सिर्फ चाय बनाने तक सीमित नहीं रहती. वीडियो में दिखाया गया है कि चाय को एक स्टील के छोटे कटोरे में गर्म किया गया है, जो किसी साधारण स्टोव पर नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर रखा हुआ है. जी हां, इलेक्ट्रिक आयरन पर रखा कटोरा धीरे-धीरे चाय को उबालते हुए दिखाई दे रहा है.

फिर चाय में डुबोकर खाया ब्रेड

दृश्य देखकर पहले तो लोग समझ नहीं पाते कि यह जुगाड़ मजाक है या वाकई में कोई नया यूनीक तरीका. लेकिन वीडियो आगे बढ़ते ही समझ आता है कि कटोरे के नीचे रखा आयरन पूरी तरह गर्म है और उसी की गर्मी से चाय तैयार की जा रही है. वीडियो में शुरुआत में ब्रेड का टुकड़ा चाय में डुबोकर दिखाया गया है, जिसे देखकर कई यूजर्स ने मजाक में कहा “ब्रेड डिप की इज्जत तो रखी, लेकिन यह चाय कहां बनी है, यह किसी ने नहीं सोचा था!”

यूजर्स ने लिए मजे, बोले छान तो लेता यार

वीडियो को foodcravingspoint नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जब गैस खत्म हो जाए तो दिमाग में ऐसे ही खुराफाती आईडिया आते हैं. एक और यूजर ने लिखा...भाई करंट लग गया ना तो ये चाय आखिरी चाय हो जाएगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई चाय तो छान लेता यार.

