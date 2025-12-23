हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: दिल्ली मेट्रो में पापा की परियों का दंगल, बाल पकड़े चांटे मारे और लगा दी घोड़ा पछाड़- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो यात्रियों की भीड़ से खचाखच भरी हुई है. भीड़ के बीच में दो लड़कियां अचानक लड़ पड़ती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Dec 2025 04:42 PM (IST)
दिल्ली मेट्रो का जब भी नाम आता है तो दिमाग में केवल एक ही चीज आती है और वो है बवाल, बवाल और बवाल. इस बार भी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें पापा की दो परियों के बीच भारी बवाल होता दिखाई दे रहा है. वीडियो में दो लड़कियां आपस में ऐसे लड़ रही हैं मानों मैदान में किसी ने मुर्गे लड़ने के लिए छोड़ दिए हों. वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

मेट्रो में लड़ीं पापा की परियां

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो यात्रियों की भीड़ से खचाखच भरी हुई है. भीड़ के बीच में दो लड़कियां अचानक लड़ पड़ती हैं और ऐसे लड़ती हैं मानों एक दूसरे के खून की प्यासी हों. दोनों लड़कियां एक दूसरे के बाल नोच रही हैं और चांटे मारते हुए घोड़ा पछाड़ स्टाइल में एक दूसरे को पीट रही हैं. आसपास खड़े लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे को कूटने और पीटने में इतनी ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें आसपास खड़े लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं उनकी बात मानना को बहुत दूर की बात है.

 
 
 
 
 
कई झगड़ों और घटनाओं की गवाह है दिल्ली मेट्रो

दिल्ली मेट्रो में मारपीट और झगड़े का ये पहला मामला नहीं जब इस तरह से मारपीट हुई हो. बता दें कि ऐसी कई घटनाओं की गवाह दिल्ली मेट्रो बनी है जिसमें कभी लड़कियों के झगड़े, कभी छपरियों के झगड़े तो कभी अंकल आंटी लड़ पड़े हों. इतना ही नहीं दिल्ली मेट्रो को कुछ लोगों ने अश्लीलता का अड्डा भी बना रखा है जिस पर कोई खास कार्रवाई होती नहीं दिखी है.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

यूजर्स बोले, दिल्ली मेट्रो में आम हैं ऐसे झगड़े

वीडियो को srishtiibhola नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सलाम है उन दो बंदों को जिन्होंने झगड़े को सुलझाया. एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या बात है, दीदी ने तो मौज कर दी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसे झगड़े तो दिल्ली मेट्रो में आम हैं.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

Published at : 23 Dec 2025 04:42 PM (IST)
Embed widget