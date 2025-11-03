सोशल मीडिया पर आजकल अजब-गजब वीडियो रोजाना वायरल होते हैं लेकिन इस बार जो वीडियो इंटरनेट पर तूफान की तरह फैल गया है, उसने लोगों को हैरान भी कर दिया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. दरअसल एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह हाईवे पर बाइक चलाते हुए जा रही होती है और तभी अचानक कुछ किन्नर उसे रास्ते में रोक लेते हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि एक किन्नर तो उसकी चलती बाइक के बिलकुल आगे आ जाता है और हैंडल पकड़कर बाइक रोकने की कोशिश करता है. इसके बाद जो होता है उसने पूरे इंटरनेट को हंसा दिया है.

बाइक चला रही लड़की से किन्नरों ने मांगी बख्शीश

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती हेलमेट लगाकर अपनी बाइक से हाईवे पर सफर कर रही होती है. तभी सड़क किनारे खड़े कुछ किन्नर उसे रुकवाने के लिए बीच सड़क पर आ जाते हैं. उनमें से एक किन्नर तो लड़की की बाइक के ठीक आगे जाकर हैंडल पकड़ लेता है. लड़की पहले तो रुकती नहीं, लेकिन जैसे ही किन्नर बाइक के सामने आ जाता है, उसे रोकना पड़ता है.

मिला हैरान कर देने वाला जवाब

वीडियो में लड़की को यह कहते हुए सुना जा सकता है “मैं तो लड़की हूं, मेरे पास कैश नहीं है.” हालांकि, किन्नर लगातार पैसे मांगने की जिद करते नजर आते हैं. इसके बाद लड़की उन्हें थोड़ा आगे हटने को कहती है और मौका पाकर बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है. वीडियो वायरल होने के बाद अब यूजर्स इसे लेकर तमाम तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ले रहे मजे

वीडियो को Ghar ke kalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लड़का होता तो माहौल कुछ और ही होता. एक और यूजर ने लिखा...वाह, लड़की थी तो जाने दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हम लड़के हैं न हमारे साथ ऐसा ही होता है.

