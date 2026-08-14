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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTrain Toilet Viral Video : ट्रेन के टॉयलेट में रासलीला, वायरल वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Train Toilet Viral Video : ट्रेन के टॉयलेट में रासलीला, वायरल वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Train Toilet Viral Video: विडियो में ट्रेन के टॉयलेट से एक लड़का बाहर निकलता दिखाई देता है और उसके बाद उसी टॉयलेट से एक लड़की भी बाहर आती नजर आती है. अब यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Aug 2026 05:29 PM (IST)
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Train Toilet Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेन से जुड़े कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी सीट को लेकर यात्रियों के बीच बहस देखने को मिलती है, तो कभी लोग ट्रेन में अजीबोगरीब हरकतें करते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं. इसी बीच एक विडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें ट्रेन के टॉयलेट से एक लड़का बाहर निकलता दिखाई देता है और उसके बाद उसी टॉयलेट से एक लड़की भी बाहर आती नजर आती है. यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

पहले टॉयलेट से बाहर निकला लड़का

वायरल वीडियो में ट्रेन के टॉयलेट के बाहर का हिस्सा दिखाई देता है. वीडियो की शुरुआत में एक लड़का टॉयलेट के अंदर से बाहर आता हुआ नजर आता है. वह बाहर निकलने के बाद वहां से आगे बढ़ जाता है. इसके करीब 10 सेकंड बाद उसी टॉयलेट का दरवाजा फिर खुलता है और एक लड़की बाहर आती दिखाई देती है. दोनों के एक ही टॉयलेट से कुछ सेकंड के अंतराल पर बाहर निकलने की वजह से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया.

10 सेकंड बाद बाहर आई लड़की

वीडियो में लड़के के बाहर निकलने और उसके करीब 10 सेकंड बाद लड़की के उसी टॉयलेट से बाहर आने का सीन ही सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. इसी को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में ट्रेन के टॉयलेट को OYO तक कह दिया. 

यह भी पढ़ें - Sleeper Train Viral Video: ट्रेन के जनरल कोच को ही बना दिया OYO, वीडियो देख आ जाएगा पसीना

वीडियो को लेकर यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी. कुछ यूजर्स ने इसे लेकर मजाकिया कमेंट किए और कहा कि ट्रेन में भी लोगों को जगह की कमी से जूझना पड़ रहा है. वहीं कुछ लोगों ने वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने कहा कि बिना वीडियो बनाए भी लोगों को समझाया जा सकता था. कुछ यूजर्स ने यह संभावना भी जताई कि हो सकता है दो अलग-अलग समय की वीडियो को जोड़कर दिखाया गया हो. 

यह भी पढ़ें - Crocodile and Pig Viral Video: सीना चौड़ा करके घूम रहा था सूअर, अचानक झपटा दरिंदा और...

Published at : 14 Aug 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे Social Media Train Viral Video TRENDING
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