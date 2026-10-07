ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइस एक वजह के लिए अपनी 50% सैलरी किराए में दे रही ये महिला, वीडियो वायरल

इस एक वजह के लिए अपनी 50% सैलरी किराए में दे रही ये महिला, वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम यूजर शक्ति धरनी पांडे ने अपने वीडियो में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाई है. वह जिस स्कूल में काम करती हैं, उनका घर वहां से इतना करीब है कि वह महज चार मिनट पैदल चलकर पहुंच सकती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Oct 2026 06:48 AM (IST)
Preferred Sources

गुरुग्राम जैसे शहर में नौकरी करने वालों के लिए घर और ऑफिस के बीच की दूरी रोज की जिंदगी का बड़ा हिस्सा तय करती है. आमतौर पर लोग कम किराए वाला घर खोजते हैं, भले ही वहां से ऑफिस पहुंचने में एक-दो घंटे क्यों न लग जाएं. लेकिन गुरुग्राम में रहने वाली एक महिला ने इस सोच से बिल्कुल अलग फैसला लिया. उन्होंने ऐसा घर चुना जो उनके स्कूल से महज चार मिनट की पैदल दूरी पर है. इसकी कीमत उन्हें अपनी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा किराए के तौर पर चुकाकर करनी पड़ती है. इसके बावजूद उनका कहना है कि रोज का समय, सफर की थकान और अपनी सुविधा खोकर पैसे बचाने से बेहतर है कि वह अपने लिए सुकून वाली जिंदगी चुनें.

स्कूल से सिर्फ चार मिनट दूर है घर

इंस्टाग्राम यूजर शक्ति धरनी पांडे ने अपने वीडियो में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाई है. वह जिस स्कूल में काम करती हैं, उनका घर वहां से इतना करीब है कि वह महज चार मिनट पैदल चलकर पहुंच सकती हैं. शक्ति के मुताबिक, उनके पास इससे दूर और काफी सस्ता घर लेने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर महंगा घर चुना.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
छोरी कमाल की...लहंगा पहन पहाड़ों में की स्नोबोर्डिंग, वीडियो वायरल
छोरी कमाल की...लहंगा पहन पहाड़ों में की स्नोबोर्डिंग, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
छोटे भाई को जाने दो... पुलिसकर्मी से प्रदर्शनकारी की गुहार सुन आ जाएगी हंसी
छोटे भाई को जाने दो... पुलिसकर्मी से प्रदर्शनकारी की गुहार सुन आ जाएगी हंसी
ट्रेंडिंग
ट्रेन में TTE से भिड़ गया छोटा बच्चा, छीना टैब तो छूटी सबकी हंसी
ट्रेन में TTE से भिड़ गया छोटा बच्चा, छीना टैब तो छूटी सबकी हंसी
ट्रेंडिंग
मां ने मांगी मदद, ट्रेन के पैंट्री स्टाफ ने 5 मिनट में पकाया ओट्स, दिल जीत रहा वीडियो
मां ने मांगी मदद, ट्रेन के पैंट्री स्टाफ ने 5 मिनट में पकाया ओट्स

उनके इस फैसले की वजह सिर्फ ऑफिस के करीब रहना नहीं है. घर पास होने से उनके पूरे दिन का टाइम मैनेजमेंट बदल गया है. उन्हें सुबह जल्दी उठकर लंबा सफर तय करने की चिंता नहीं रहती और काम खत्म होने के बाद घर पहुंचने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता.

लंच ब्रेक में घर जाकर खा लेती हैं खाना

शक्ति ने बताया कि घर और स्कूल के बीच कम दूरी का सबसे बड़ा फायदा उन्हें अपने लंच ब्रेक में मिलता है. वह चाहें तो स्कूल से पैदल घर पहुंच सकती हैं, गर्म खाना खा सकती हैं और घर के कुछ जरूरी काम भी निपटा सकती हैं. इसके बाद वह वापस अपने काम पर लौट जाती हैं.

वीडियो में उन्होंने खाना बनाने, सफाई करने और घर से जुड़े दूसरे कामों की भी झलक दिखाई है. उनके मुताबिक, अगर घर काफी दूर होता तो आने-जाने में ही इतना समय निकल जाता कि इन छोटी-छोटी चीजों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता.

आधी से ज्यादा सैलरी सिर्फ किराए में जा रही

शक्ति ने अपने वीडियो में साफ कहा कि उनकी सैलरी का 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा किराए में चला जाता है. आमतौर पर इतनी बड़ी रकम किराए में खर्च करने को लोग आर्थिक तौर पर सही फैसला नहीं मानेंगे. खुद शक्ति भी मानती हैं कि बाहर से देखने पर उनका फैसला पैसे बचाने के नजरिए से ठीक नहीं लग सकता.

लेकिन उनका कहना है कि वह इस खर्च को सिर्फ किराए के तौर पर नहीं देखतीं. उनके लिए यह पैसा रोज मिलने वाले अतिरिक्त समय और सुविधा की कीमत है. उन्हें ट्रैफिक में फंसने, लंबी दूरी तय करने और रोज के सफर की थकान से राहत मिलती है.

सस्ता घर लेकर रोज का सफर नहीं करना चाहतीं

शक्ति ने बताया कि वह पैसे बचाने के लिए ऐसा घर नहीं लेना चाहतीं जहां से उन्हें रोज लंबा सफर करना पड़े. उनके मुताबिक, सस्ता किराया देने के बाद अगर रोज कई घंटे आने-जाने में चले जाएं तो उस बचत का फायदा भी उतना महसूस नहीं होता.

उनका कहना है कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता तय की है और फिलहाल वह पैसों की बचत से ज्यादा अपने समय और सुविधा को महत्व दे रही हैं. उनके लिए ऑफिस के पास रहना रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाता है.

यह भी पढ़ें: बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

कुछ यूजर्स ने SIP और निवेश को लेकर उठाए सवाल

वहीं, कुछ लोगों ने शक्ति के फैसले पर आर्थिक नजरिए से सवाल भी उठाए. उनका तर्क था कि ज्यादा किराया देने के बजाय अगर उस रकम का कुछ हिस्सा निवेश में लगाया जाए तो लंबे समय में उसका फायदा मिल सकता है. कुछ यूजर्स ने SIP जैसी बचत योजनाओं का भी जिक्र किया.

यानी सोशल मीडिया पर बहस सिर्फ महंगे किराए की नहीं, बल्कि इस बात की शुरू हो गई कि जिंदगी में पैसे और समय के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. शक्ति का फैसला हर किसी के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन उनकी कहानी ने एक दिलचस्प सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या ज्यादा बचत के लिए रोज का समय और सुकून गंवाना सही है, या फिर कम सफर वाली जिंदगी के लिए ज्यादा किराया देना भी एक तरह का निवेश माना जा सकता है?

यह भी पढ़ें: कचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
छोरी कमाल की...लहंगा पहन पहाड़ों में की स्नोबोर्डिंग, वीडियो वायरल
छोरी कमाल की...लहंगा पहन पहाड़ों में की स्नोबोर्डिंग, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
छोटे भाई को जाने दो... पुलिसकर्मी से प्रदर्शनकारी की गुहार सुन आ जाएगी हंसी
छोटे भाई को जाने दो... पुलिसकर्मी से प्रदर्शनकारी की गुहार सुन आ जाएगी हंसी
ट्रेंडिंग
ट्रेन में TTE से भिड़ गया छोटा बच्चा, छीना टैब तो छूटी सबकी हंसी
ट्रेन में TTE से भिड़ गया छोटा बच्चा, छीना टैब तो छूटी सबकी हंसी
ट्रेंडिंग
मां ने मांगी मदद, ट्रेन के पैंट्री स्टाफ ने 5 मिनट में पकाया ओट्स, दिल जीत रहा वीडियो
मां ने मांगी मदद, ट्रेन के पैंट्री स्टाफ ने 5 मिनट में पकाया ओट्स
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों नहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले सांसदों को दिया समय? चुनाव आयोग ने बताया
क्यों नहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले सांसदों को दिया समय? चुनाव आयोग ने बताया
दिल्ली NCR
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे सौरव दास, 'मैं दिल्ली पुलिस को...'
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे सौरव दास, 'मैं दिल्ली पुलिस को...'
इंडिया
राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'
राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
इंडिया
'विजय से डरते हैं राहुल गांधी इसलिए...', इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर भड़की DMK
'विजय से डरते हैं राहुल गांधी इसलिए...', इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर भड़की DMK
इंडिया
विरोध मार्च पर बोले गिरिराज सिंह- 'कांग्रेस राहुल गांधी का इस्तीफा मांगे क्योंकि...'
विरोध मार्च पर बोले गिरिराज सिंह- 'कांग्रेस राहुल गांधी का इस्तीफा मांगे क्योंकि...'
क्रिकेट
अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म, BCCI ने नई पोजीशन के लिए निकाली वैकेंसी
अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म, BCCI ने नई पोजीशन के लिए निकाली वैकेंसी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget