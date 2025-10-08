तालाब में पूल बॉल से खेलता दिखा बाघ! यूजर्स बोले कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लो- वीडियो वायरल

गर्मी हो या बारिश, इंसानों की तरह जानवरों को भी पानी से खास लगाव होता है. खासकर जब उनके पास खेलने के लिए कुछ नया मिल जाए तो उनका अंदाज और भी निराला हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जंगल का राजा बाघ पानी में उतरकर एक लाल रंग की बड़ी बॉल से इस अंदाज में खेलता दिखाई दे रहा है जैसे किसी फाइव स्टार रिजॉर्ट के प्राइवेट पूल में पार्टी कर रहा हो. बाघ का यह मस्तीभरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और नेटिजन्स इस पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

तालाब में पूल पार्टी करता दिखा टाइगर

इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघ तालाब जैसे पानी भरे इलाके में है. उसके हाथों में एक चमकदार लाल बॉल है. बाघ उसे ऐसे पकड़कर झूल रहा है जैसे यह उसकी सबसे पसंदीदा चीज हो. कभी वह उसे अपनी ठोड़ी से दबा लेता है तो कभी पंजों से पकड़कर सीने से लगा लेता है. देखने वालों को यह नजारा किसी चाइल्ड प्लेग्राउंड जैसा लगता है जहां बच्चा अपनी बॉल से खेलते हुए खुश हो रहा हो. फर्क बस इतना है कि यहां बच्चा नहीं बल्कि जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी बाघ है.

View this post on Instagram A post shared by Beyond the Wildlife (@beyond_the_wildlife)

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

यूजर्स बोले, कोल्ड ड्रिंक और म्यूजिक की कमी है बस

वीडियो में बाघ की मासूमियत और मस्ती साफ झलक रही है. अक्सर बाघ को जंगल का खतरनाक शिकारी माना जाता है जो शिकार करने और गुर्राने के लिए जाना जाता है. लेकिन इस वीडियो में उसका एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह बाघ असली “किंग ऑफ जंगल पार्टी” है. किसी ने लिखा ...“इंसानों की तरह इसे भी वीकेंड पार्टी का मजा लेना आता है”. वहीं किसी ने मजाक में कहा...“इस बाघ को अब सिर्फ म्यूजिक और कोल्ड ड्रिंक की कमी है”. वीडियो को beyond_the_wildlife नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स