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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral video: बाढ़ के पानी में बह गए हजारों LPG सिलेंडर, वीडियो देख यूजर्स बोले- कर्मों का हिसाब

Viral video: बाढ़ के पानी में बह गए हजारों LPG सिलेंडर, वीडियो देख यूजर्स बोले- कर्मों का हिसाब

वीडियो में उफनती नदी में हजारों एलपीजी सिलेंडर बहते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि भारी बारिश और बाढ़ के चलते एचपीसीएल के प्लांट से करीब 3000 गैस सिलेंडर पानी के तेज बहाव में बह गए.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Jul 2026 07:14 PM (IST)
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Viral video: मानसून का मौसम चल रहा है और इस समय देशभर की अलग-अलग जगहों से जलभराव के वीडियो सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो महाराष्ट्र से भी खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में उफनती नदी में हजारों एलपीजी सिलेंडर बहते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि भारी बारिश और बाढ़ के चलते एचपीसीएल के पातालगंगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से करीब 3000 गैस सिलेंडर पानी के तेज बहाव में बह गए. इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी या किनारे पर मिले किसी भी सिलेंडर को हाथ न लगाए और तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दे.

वीडियो सामने आने के बाद लोगों के कई तरह के रिएक्शन भी सामने आए हैं. कुछ लोग इसे आप प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं, तो कुछ एचपीसीएल की सुरक्षा व्यवस्था और प्लांट की तैयारी पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं कई यूजर्स ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और हाल के दिलों में हुई गैस सप्लाई की दिक्कतों को जोड़ते हुए भी तंज कसे.      

वीडियो में क्या आया सामने?

वायरल वीडियो में नदी के तेज बहाव के बीच बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुल पर खड़े लोग इस नजारे को अपने कमरे में रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग नदी के किनारे पर उतरकर कुछ गैस सिलेंडर पानी से निकाल कर ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं. जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण एचपीसीएल के पातालगंगा बॉटलिंग प्लांट में जलभराव हो गया, जिसके बाद करीब 3000 सिलेंडर जिनमें भरे हुए और खाली दोनों तरह के सिलेंडर शामिल थे, वह बहकर नदी में चले गए. वीडियो सामने आने के बाद रायगढ़ प्रशासन और जिला कलेक्टर ने भी लोगों को साफतौर पर कहा है कि नदी या किनारे पर कोई एलपीजी सिलेंडर दिखाई दें तो उसे उठाने या घर ले जाने की कोशिश बिल्कुल न करें. अधिकारियों का कहना है कि कौन सा सिलेंडर भरा है या खाली है यह अभी पता नहीं है, इसलिए किसी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.    

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सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने इस घटना पर जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा कालाबाजारी की कमाई, पानी ने बहा दी. दूसरे ने तंज कसते हुए कहा बढ़िया है, लुटेरों को प्रकृति ने ही लूट लिया. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. हालांकि कई लोगों ने वायरल वीडियो पर भी सवाल उठाएं एक यूजर ने लिखा यह कोल्हापुर का नहीं रायगढ़ जिले के पातालगंगा प्लांट का मामला है. दूसरे ने कहा एचपीसीएल जैसी कंपनी सिलेंडर ऐसे खुले में नहीं रखेगी कि आसानी से बह जाए. वहीं एक यूजर ने कमेंट में लोगों को चेताते हुए लिखा बाढ़ में बहकर आया एलपीजी सिलेंडर कोई मिली हुई चीज नहीं है, हर सिलेंडर का यूनिक नंबर होता है इससे संबंधित एजेंसी को ही सौंपे, उठाकर घर न ले जाए. कई यूजर्स ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी सरकारी कंपनी के प्लांट में बाढ़ का पानी कैसे घुस गया.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinders Flood Video Patalganga Lpg Plant Flood HPCL Cylinders Floods Maharashtra Raigad Flood Video
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