Video: लिफ्ट में फंसा मासूम, जमीन पर बैठ की प्रार्थना, फिर जो हुआ... यकीन नहीं कर पाएंगे आप!

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम बच्चा लिफ्ट में फंस जाता है, तभी वह लिफ्ट में धीरे-धीरे प्रार्थना करने लगता है. बच्चे की मासूमियत भरी इस हरकत को लोग खूब पंसद कर रहे हैं और साथ ही वीडियो पर कई सारे कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं.

'हे भगवान लिफ्ट का दरवाजा खोल दो'

वीडियो की शुरुआत में देखा गया कि बच्चा अकेला लिफ्ट में फंस जाता है. वह पहले चुपचाप डरा और सहमा लिफ्ट में खड़ा हुआ दिखाई देता है. फिर लिफ्ट के बीच में बैठकर प्रार्थना करने लग जाता है.

एक छोटा लड़का लिफ्ट में फँस गया और धीरे से प्रार्थना करने लगा,



"Hey God, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए,मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं।" 🙏



इतने मासूम विश्वास, और प्राथना पर आपको हंसी और प्यार दोनों आयेगा.

वीडियो में बच्चे ने कहा, "हे ऊपर वाले लिफ्ट का दरवाजा खोल दो, मैं थोड़ा डरा हुआ हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो." बच्चे की प्रार्थना जैसे ही खत्म होती है. लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और बच्चा बहुत खुश हो जाता है और लिफ्ट से बाहर निकल जाता है. बच्चे की इस प्रार्थना ने सभी का दिल जीत लिया है.

वीडियो पर सामने आए लोगों के रिएक्शन

इस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद किया और भर-भरकर कमेंट्स भी किए है. लोगों ने कहा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और भगवान उनकी जल्दी सुन लेते हैं. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि मासूमियत ही बच्चों की पहचान होती है.

कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे खुद ही भगवान का रूप होते हैं. इस तरह के प्यारे-प्यारे कमेंट्स वीडियो पर देखें गए है. लोग वीडियो को बहुत शेयर कर रहे हैं. बच्चे के इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया.