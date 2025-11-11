Video: पिता के पीछे चल दिया वॉकर में बैठा बच्चा, बुरी तरह सीढ़ियों से नीचे गिरा, वीडियो देख थम जाएंगी सांसें!
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक भयावह हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा मासूम बच्चा सीढ़ियों से गिर गया और उसे गंभीर चोटें भी आई हैं. ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.
Social Media Viral Video: घर एक ऐसी जगह है, जहां हम सभी सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है. बच्चे अपनी अलग ही दुनिया में खोए होते हैं, जिसके चलते वह किसी भी समय अपने लिए खतरा मोल लेते हैं. हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता है. ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.
बुरी तरह सीढ़ियों से नीचे गिरा बच्चा
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा खेलते-खेलते घर की सीढ़ियों के पास आ जाता है. बच्चा वॉकर में बैठा होता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है. बच्चे के आसपास कोई मौजूद नहीं होता है. वीडियो में साफ देखा गया है कि बच्चा कितनी बुरी तरह से पलटते हुए सीढ़ियों से गिर गया.
November 10, 2025
बच्चा बहुत तेज-तेज रोने लगता है, जिसके बाद बच्चे की रोने की आवाज सुनकर अंदर से दो लोग बाहर दौड़ते हुए आते हैं. बच्चा सीढ़ियों के पास रो रहा होता है, क्योंकि उसके चोट लग जाती है. सीसीटीवी फुटेज को देखकर यह साफ हो जाता है कि बच्चे को कई गंभीर चोटें सिर पर लगी होंगी.
यूजर्स बोले- ये है मां-बाप की लापरवाही
इस घटना के वीडियो ने सोशल मीडिया पर सभी को हिलाकर रख दिया है. लोगों ने घटना को खतरनाक बताया और साथ ही लोगों ने बच्चे के मां-बाप की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि घर में इतना छोटा बच्चा है तो उसका ध्यान रखना चाहिए.
वहीं कुछ ने कहा कि बच्चे को गंभीर चोटें लगी होंगी. इस वीडियो को देखकर यह साफ होता है कि बच्चे को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की खतरनाक घटना न हो.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL