Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइकर के सड़क पर स्टंट ने एक स्कूटी सवार लड़की इतना डरा दिया कि वो स्कूटी समेत सड़क से उतर गई. इस वीडियो को देख यूजर्स के बड़े ही मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं. साथ ही वीडियो को देख लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार गलती किसकी है?

लड़की की स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा

वीडियो की शुरुआत में देखा गया कि एक खाली सड़क पर एक बाइकर तेज रफ्तार से बाइक लेकर गुजरता है. साथ ही में सड़क पर एक लड़की स्कूटी से कहीं जा रही होती है. बाइकर लड़की को देखकर बाइक के साथ स्टंट करने लगता है और अचानक बाइक की रफ्तार भी काफी तेज कर देता है, जिसके कारण स्कूटी सवार लड़की डर जाती है और उसकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है.

एक तो पहले ही डर डर के चलाती हैं ऊपर से ये स्टंट कर रहा बीच रोड में –



अभी माइनर अटैक आ जाता तो 🤔 pic.twitter.com/atBbarZVQY — Akshay verma (@Vrmakshay1) October 25, 2025

वह स्कूटी लेकर सड़क किनारे चली जाती है और जैसे-तैसे अपनी स्कूटी का बैलेंस बनाती है.वीडियो को देख यह तो साफ हुआ कि स्कूटी सवार लड़की बाइकर के स्टंट करने की वजह से घबरा गई, जिसके चलते उसकी स्कूटी का पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ गया और वह गिरते-गिरते बची.

वीडियो पर यूजर्स ने किए फनी कमेंट्स

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के काफी सारे फनी कमेंट्स सामने आने लगे. कई लोगों ने मजाक में कहा कि है इसमें लड़के की ही गलती है तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बेचारी डर गई ये तो.

साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि सारी गलती साइड से जा रहे लड़के की ही है. एक यूजर ने लिखा कि पापी की परियां कब स्कूटी चलाना सीखेंगी. ऐसे ही तमाम फनी और मजेदार कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.