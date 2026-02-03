Delivery Boy Viral Video: ज्यादातर हाईराइज सोसायटी में भेदभाव का एक अजीब दृश्य देखा जाता है. फ्लैटों में जो मजदूरी का काम करने आते हैं, या गैस की डिलीवरी देने आते हैं, या कोई और सामान डिलीवरी करने आते हैं, उन्हें लिफ्ट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है. इस अजीब नियम के कारण कई बार बहुत से लोग गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं.

बहुत भारी सामान हाथ या कंधे पर लेकर सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. यह काम श्रमसाध्य तो है ही, काफी खतरनाक भी है. सीढ़ियों पर बेकाबू होने पर बड़ा खतरा हो सकता है. बुजुर्ग लोगों के होने पर खतरे की मात्रा बढ़ सकती है. लेकिन आम मजदूरों या डिलीवरी बॉय की असुविधा के बारे में कौन परवाह करता है और इसलिए कई फ्लैटों या आवासों में यह अजीब भेदभाव का नियम लंबे समय से जारी है.

वायरल वीडियो में क्या है?

हाल ही में ऐसी ही एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. अभिषेक नाम के एक यूजर ने एक्स के माध्यम से एक वीडियो साझा किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक डिलीवरी बॉय ने अपने कंधे पर एक बड़े आकार का पार्सल रख रखा है. देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उस पार्सल का वजन काफी ज्यादा है. इस भारी सामान को लेकर डिलीवरी बॉय को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ रहा है.

Packers and movers not allowed to use lift by society members, ad delivery guy had to use stairs to bring heavy stuff to 6th floor. pic.twitter.com/ILAOaGNS6Q

पीठ पर रखे पार्सल के भारी वजन से वह बेकाबू हो गया है. थोड़ा इधर-उधर होने पर वह अपने पैरों का नियंत्रण खो सकता है. और इसके परिणामस्वरूप एक गंभीर दुर्घटना हो सकती है. एक्स के माध्यम से इस वीडियो को साझा करते हुए, अभिषेक नाम के युवक ने दावा किया है कि डिलीवरी बॉय फ्लैट की छठी मंजिल पर डिलीवरी देने जा रहा था.

सोशल मीडिया यूजर्स ने जाहिर किया गुस्सा

सोशल मीडिया पर यह वीडियो फैलते ही नाराज नेटिज़न्स ने उस आवास में रहने वाले निवासियों पर गुस्सा व्यक्त किया है. अधिकांश नेटिज़न्स ने कहा, ''एक डिलीवरी बॉय के प्रति ऐसा व्यवहार सचमुच अमानवीय है.'' किसी ने पूछा कि अगर उस डिलीवरी बॉय के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? कई लोगों ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि सभी बहुमंजिला इमारतों में डिलीवरी बॉय के लिए तुरंत लिफ्ट के उपयोग का निर्देश प्रशासन द्वारा जारी किया जाए.