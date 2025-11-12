(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Video: रील के चक्कर में हो गया कांड! एक हाथ से दीवार गिराने चला था लड़का, फिर जो हुआ... देखें वीडियो
Viral Stunt Video: इंटरनेट पर रील के एक ओर दीवाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक टूटे घर की दीवार को एक हाथ से गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये हरकत उसी पर ही भारी पड़ जाती है.
Stunt Viral Video: रील के शौकीन लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. आए दिन सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट के कई वीडियोज सामने आते रहते हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक लड़का एक टूटे हुए घर की दीवार को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही पल में ऐसा पासा पलटा की लड़के का स्टंट उसी पर भारी पड़ गया.
एक हाथ से दीवार गिरा रहा था युवक
वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक लड़का, जो काल रंग की जैकेट पहने हुए है. वह एक टूटे घर की छत पर खड़ा है. घर पूरी तरह से टूटा नजर आ रहा है और साथ ही घर के चारों ओर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है. लड़का घर की छत पर खड़े होकर दीवार को अपने एक हाथ से गिरने की कोशिश कर रहा है, ताकि अपने आपको वह हीरो साबित कर सके.
November 11, 2025
वीडियो में देख सकते हैं कि लड़का एक्शन करते हुए वीडियो बनवा रहा है और एक हाथ से दीवार को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये कारनामा उसका ही भारी पड़ने वाला है. दीवार जैसे ही गिरती है वैसे ही पीछे बनी दीवार लड़के के ऊपर गिर जाती है.
पीछे से गिर गई दूसरी दीवार
वीडियो में देखा गया है कि दीवार इतनी बुरी तरह लड़के के ऊपर गिरती है, जिसके कारण लड़का जमीन पर गिर जाता है. हादसे के कारण लड़का घायल हो जाता है और हर तरफ धूल और मलबा उड़ता हुआ दिखाई देने लगता है. वीडियो में यह भी देखा गया कि दीवार गिरने के कारण लड़के का एक पैर दीवार के नीचे ही फंस जाता है और लड़का उसे निकालने की कोशिश करने लगता है.
इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही लोगों के तमाम कमेंट्स वीडियो पर सामने आने लगे. लोगों ने लड़के की लापरवाही भरी हरकत का नतीजा बताया तो वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि ओर बन जा हीरो. इस तरह के कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.
