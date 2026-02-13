2BHK का 70 हजार किराया और सुविधा के नाम पर कचरा! बेंगलुरू में रेंट देख चकराया लोगों का सिर

Bangalore News: बेंगलुरु के पॉश इलाके कोरमंगला में किराए को लेकर फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी जा रही हैं. मार्केटिंग प्रोफेशनल लुबना मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पूछा-"दो बेडरूम वाले फ्लैट के लिए 70,000 रुपये महीना? वाकई?"

उनकी पोस्ट में आगे लिखा था कि कोरमंगला में भारी ट्रैफिक, खुली नालियां और टूटी सड़कों जैसी दिक्कतें हैं, फिर भी इतनी रकम क्यों वसूल की जा रही है. लुबना का सवाल सीधे लोगों तक गया, "आखिर हम इस प्रीमियम के लिए क्या भुगतान कर रहे हैं?"

पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों ने अपनी-अपनी राय शेयर करनी शुरू कर दी. कुछ ने कहा कि लोकेशन का ही प्राइस है, तो कुछ ने कहा कि इतनी कम सुविधाओं के बावजूद यह बहुत ज्यादा है.

Koramangala have some shame - there’s traffic, open sewage, and broken roads. What are we paying the premium for? — Lubna Malhotra (@lubnamalhotra) February 10, 2026

उनकी टिप्पणियों ने कई लोगों के साथ तालमेल बिठाया, जिन्होंने कहा कि इलाके में किराए में तेजी से वृद्धि हुई है इसके बावजूद भी नागरिक समस्याएं बनी हुई हैं. कोरमंगला को बेंगलुरु के सबसे लोकप्रिय इलाकों में से एक के रूप में जाना जाता है, खासकर आईटी पेशेवरों और स्टार्ट-अप कर्मचारियों के बीच. यह कार्यालयों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग क्षेत्रों के पास है, जिससे यह बहुत मांग वाला बन गया है.

सुविधाओं पर उठे सवाल

हालांकि वहां पर रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि मूलभूत अवसंरचना उस उच्च किराए के अनुरूप नहीं है जो वसूल किया जा रहा है. संपत्ति एक्सपर्ट कहते हैं कि बेंगलुरु के प्रमुख हिस्सों में घरों की मांग मजबूत बनी हुई है, विशेष रूप से जैसे-जैसे अधिक कंपनियां कर्मचारियों को कार्यालय लौटने के लिए कह रही हैं. इस वजह से सीमित आपूर्ति और उच्च मांग ने किराए की कीमतों को बढ़ा दिया है.

सोशल मीडिया पर बंटी राय

वायरल पोस्ट को 70,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इस पर यूजर्स की अलग-अलग कमेंट आ रही हैं. कुछ लोग किराए की बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर मजाक भी उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने मजाक भरे अंदाज में लिखा कि किराएदार तो अपने घर के लग्जरी आइटम्स, जैसे महंगी घड़ियां, के लिए ही पैसे दे रहे हैं, और ऊपर से टैक्स और छंटनी का भी झटका झेल रहे हैं.