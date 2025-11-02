सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने पूरे भारत का दिल जीत लिया है. एक विदेशी शख्स ने भारत की सड़कों पर कुछ ऐसा प्रयोग किया जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि "ईमानदारी" शब्द का असली अर्थ आखिर किस देश में बसता है. वीडियो में दिखाई देता है कि एक विदेशी युवक भारत के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में लाखों रुपये का स्मार्टफोन खुलेआम छोड़कर चला जाता है. न कोई उसे देख रहा है, न कोई पहरा दे रहा है, बस फोन वहां यूं ही पड़ा रहता है. लेकिन जो आगे हुआ उसने करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर गर्व का भाव ला दिया.

भीड़ भाड़ वाले मार्केट में विदेशी ने रखा अपना फोन!

वीडियो में देखा जा सकता है कि करीब डेढ़ घंटे तक वह महंगा फोन सड़क पर वैसे ही रखा रहा, लोग उसके पास से गुजरे, बच्चे उधर से निकले, दुकानदारों ने देखा, लेकिन किसी ने भी उसे छूने तक की कोशिश नहीं की. और जब विदेशी वापस लौटा तो फोन उसी जगह पर सुरक्षित रखा मिला. यह वीडियो न सिर्फ इंटरनेट पर वायरल हो गया बल्कि भारत की उस सच्ची तस्वीर को भी सामने ले आया जिस पर हर नागरिक को नाज होना चाहिए.

भारतीयों की ईमानदारी परखने को किया ऐसा काम!

वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर भारत में "ऑनेस्टी टेस्ट" यानी ईमानदारी की परीक्षा लेने पहुंचता है. वह एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में लाखों रुपये का मोबाइल फोन फुटपाथ पर रख देता है और थोड़ी दूरी पर जाकर कैमरे से लोगों की गतिविधियां रिकॉर्ड करने लगता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाजार में चारों ओर रौनक है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, रिक्शे, बाइक और पैदल यात्री लगातार गुजर रहे हैं, लेकिन उस फोन की तरफ किसी की नजर तक नहीं जाती.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को Youneszarou नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई कैमरा छिपाकर लगाना था, फिर न कैमरा मिलता और न ही फोन. एक और यूजर ने लिखा....जो भी हो, वीडियो देखकर हमें तो काफी गर्व हो रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....भाई ये इंडिया है, किस्मत अच्छी थी जो कैमरा और फोन दोनों बच गए.

