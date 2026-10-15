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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडिलीवरी देने पहुंचा ब्लिंकिट राइडर, साथ में बाइक पर बैठा मिला नन्हा पिल्ला

डिलीवरी देने पहुंचा ब्लिंकिट राइडर, साथ में बाइक पर बैठा मिला नन्हा पिल्ला

मुंबई के रहने वाले प्रोफेशनल रोशन म्हात्रे ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर इस घटना को शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Oct 2026 10:19 AM (IST)
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ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवर करने वाले डिलीवरी एजेंट्स की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच मुंबई से इंसानियत और प्यार की एक बेहद खूबसूरत कहानी सामने आई है. ब्लिंकिट से ऑर्डर मंगवाने वाले एक ग्राहक के घर जब डिलीवरी पार्टनर पहुंचा, तो उसके साथ एक छोटा सा कुत्ता (Puppy) भी बाइक पर बैठा नजर आया. जब ग्राहक ने उत्सुकता में उससे पूछा कि यह नन्हा पिल्ला उसके साथ क्यों है, तो जो कहानी सामने आई उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया.

कार के टायर नीचे आ गया था पिल्ला, डिलीवरी एजेंट्स ने बचाई जान

मुंबई के रहने वाले प्रोफेशनल रोशन म्हात्रे ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर इस घटना को शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था. लगभग 15 मिनट बाद जब डिलीवरी एजेंट सामान लेकर आया, तो उसके साथ बाइक पर एक छोटा सा पिल्ला भी बैठा हुआ था. जब रोशन ने उसके बारे में पूछा, तो एजेंट ने बताया कि यह बेजुबान कुछ दिन पहले एक कार के टायर के नीचे आ गया था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी.

ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स ने तुरंत उस घायल पिल्ले को बचाया, मिलकर उसका इलाज कराया और उसकी पूरी देखभाल की. ठीक होने के बाद अब वह पिल्ला ब्लिंकिट के वेयरहाउस में ही रहता है और राइडर्स के साथ डिलीवरी पर भी जाने लगा है.

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"इस पोस्ट ने मेरा दिन बना दिया" सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी

लिंक्डइन पर रोशन म्हात्रे द्वारा शेयर की गई यह पोस्ट देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई. एक सड़क दुर्घटना में घायल होने से लेकर डिलीवरी टीम का मुख्य सदस्य बनने तक के इस नन्हें पिल्ले के सफर को देखकर लोग बेहद भावुक हो रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया.."इस पोस्ट ने सच में मेरा दिन बना दिया, इन डिलीवरी एजेंट्स की दरियादिली को मेरा सलाम है." दूसरे यूजर ने लिखा..."सख्त और थकान भरी जॉब के बीच भी ऐसा इंसानियत से भरा काम दिल जीत लेता है."

वहीं कुछ यूजर्स ने पिल्ले को गोद लेने की इच्छा जताई. पोस्ट देखने के बाद कई लोगों ने पुणे या मुंबई के उस वेयरहाउस का पता और डिलीवरी पार्टनर का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा ताकि वे उस पिल्ले को गोद (Adopt) ले सकें.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 10:19 AM (IST)
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