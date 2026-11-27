बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार की बेटी की शादी इन दिनों काफी चर्चा में है. इस शादी में मेहमानों की भीड़, भव्य इंतजाम और खास मेहमानों के अलावा कई ऐसे नजारे भी देखने को मिले, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसी बीच एक शख्स का वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने खुद को अनंत सिंह का जेल वाला दोस्त बताया है.

बातचीत के दौरान इस व्यक्ति ने अपनी दोस्ती की कहानी सुनाते हुए कहा कि छोटे सरकार के लिए वह कुछ भी कर सकता है. इतना ही नहीं, उसने शादी में 10 राइफल और 500 राउंड गोलियां लेकर पहुंचने का दावा भी किया. अब इस शख्स की बातचीत इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है.

जेल में हुई थी दोनों की दोस्ती

वायरल वीडियो में एक रिपोर्टर इस शख्स से अनंत सिंह के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है. इस पर वह खुद को उनका मित्र बताता है. जब रिपोर्टर सवाल करता है कि क्या दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो वह तुरंत जवाब देता है कि नहीं, उनकी दोस्ती जेल में हुई थी. शख्स बताता है कि जब अनंत सिंह जेल पहुंचे थे, तब वह पहले से ही वहां बंद था. इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे दोस्ती गहरी हो गई. बातचीत में वह यह दावा भी करता है कि उसके खिलाफ 32 आपराधिक मामले दर्ज थे और छोटे सरकार ने उसे जेल से बाहर निकलने में मदद की थी.

छोटे सरकार के लिए जान देने को भी तैयार

रिपोर्टर जब उससे पूछता है कि अनंत सिंह के लिए वह कितना कुछ कर सकता है तो उसका जवाब काफी हैरान कर देने वाला होता है. वह कहता है कि उनके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेगा. यहां तक कि वह ऐसे काम भी कर सकता है, जिनकी दूसरे लोग कल्पना तक नहीं कर सकते. इसी बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस शख्स को जेल फ्रेंड के नाम से जान रहे हैं.

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घोड़ा नहीं, 10 राइफल लेकर पहुंचने का दावा

वीडियो का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा तब आता है, जब रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या वह शादी में अपने साथ घोड़ा लेकर आया है. इस पर वह कहता है कि घोड़ा तो नहीं लाया, लेकिन 10 नाल राइफल लेकर आया है. इसके बाद वह यह भी कहता है कि उसके साथ 500 राउंड गोलियां भी हैं. जब उससे पूछा जाता है कि क्या शादी में फायरिंग भी होगी, तो वह इससे इनकार करता है. उसका कहना है कि हथियार अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं.

शादी की तैयारियों की जमकर की तारीफ

बातचीत में यह शख्स अनंत सिंह की बेटी की शादी में किए गए इंतजामों की भी खूब तारीफ करता है. वह कहता है कि शादी की तैयारियां बहुत शानदार हैं. बारिश की वजह से कुछ व्यवस्थाओं में परेशानी आई थी, लेकिन अब मौसम साफ होने की उम्मीद है और सब कुछ ठीक हो जाएगा. वह शादी में किए जा रहे खर्च की चर्चा करते हुए कहता है कि इतने बड़े स्तर पर आयोजन करने के लिए सिर्फ पैसा होना काफी नहीं, बल्कि बड़ा दिल भी होना चाहिए. उसके मुताबिक, अनंत सिंह हमेशा दूसरे लोगों से अलग अंदाज में काम करते हैं और यही वजह है कि उनकी बेटी की शादी की चर्चा पूरे देश में हो रही है.

यूजर्स कर रहे कमेंट्स

इस वायरल वीडियो पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को मजेदार अंदाज में देख रहे है. कुछ यूजर्स शख्स की बात सुनकर हैरान हो रहे हैं, तो कुछ यूजर्स शख्स की बातों पर फनी कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में कमेंट कर कहा कि भाई, मुझे बस जीवन में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट कर कहा कि ये बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि जेल फ्रेंड है.

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