देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है. यहां की हवा से लेकर जलस्रोतों तक पर प्रदूषण का असर देखने को मिलता है. खासतौर पर यमुना नदी के कई हिस्सों में गंदगी, झाग और प्रदूषित पानी की समस्या अक्सर सामने आती रहती है. यमुना की सफाई के लिए समय-समय पर अभियान और योजनाएं भी चलाई जाती हैं, इसके बावजूद नदी में कचरा डालने और गंदगी फैलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं.

ऐसे में सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें यमुना में कचरा डाल रहे एक शख्स को जब दूसरे व्यक्ति ने ऐसा करने से रोका, तो वह उल्टा उसी से बहस करने और धमकी देने लगा. वायरल वीडियो देख यूजर्स भी इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कार खड़ी कर कचरा डाल रहा था शख्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति दिखाई देता है. उसने अपनी कार यमुना के एक पुल के पास खड़ी कर रखी है. वीडियो में वह पुल के किनारे से नदी में कुछ डालने की कोशिश करता नजर आता है. इसी दौरान वहां मौजूद एक दूसरा व्यक्ति उसका वीडियो बनाते हुए उससे सवाल करता है कि आखिर वह यमुना में यह सब क्यों डाल रहा है? क्या इसके पीछे उसकी कोई आस्था है या फिर कोई दूसरी वजह है? इस सवाल पर शख्स उल्टा सवाल करता है कि आप भी कुछ डालने के लिए आए हो?

Padhe like log will change India 🇮🇳 Menwhile Padhe likhe log 😭 https://t.co/MSJn0Zhduv — Chota Matka (@chota_matka) November 26, 2026

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समझाने पर देने लगा धमकी

वीडियो बना रहा व्यक्ति उसे समझाने की कोशिश करता है कि यमुना में इस तरह कचरा डालना गलत है. वह कहता है कि पहले से ही बड़ी संख्या में लोग नदी में गंदगी फैलाते हैं, ऐसे में कम से कम उसे ऐसा नहीं करना चाहिए. नदी को साफ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और किसी एक व्यक्ति की छोटी-सी लापरवाही भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है. हालांकि सफेद शर्ट पहने व्यक्ति पर इस समझाइश का कोई खास असर होता नहीं दिखता. वह अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय समझाने वाले व्यक्ति से ही उलझने लगता है. वीडियो में उसे यह कहते सुना जा सकता है कि तुम मुझे समझाओगे? इसके बाद वह जूता मारने जैसी धमकी भी देता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने नदी में गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि यमुना की ऐसी स्थिति के पीछे ऐसे ही लोगों की लापरवाही भी जिम्मेदार है. जब कोई व्यक्ति नदी को साफ रखने की बात करता है, तो उसे धमकाने के बजाय उसकी बात समझनी चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए लोगों को आगे आना जरूरी है. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि पढ़े-लिखे लोग भी ऐसी हरकत करते हैं.

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