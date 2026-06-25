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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्विमिंग पूल में नहा रहे शख्स के कच्छे में घुसा सांप, दोस्तों ने यूं पकड़ा- खौफनाक वीडियो वायरल

स्विमिंग पूल में नहा रहे शख्स के कच्छे में घुसा सांप, दोस्तों ने यूं पकड़ा- खौफनाक वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स स्विमिंग पूल में अर्धनग्न अवस्था में खड़ा है और उसके पीछ खड़े दोस्त ने उसका कच्छा पकड़ा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Jun 2026 09:19 AM (IST)
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सोचिए, आप किसी स्विमिंग पूल में नहाने गए हों और आपको पता लगे कि आपके कच्छे में सांप घुस गया है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है, कमजोर दिल वाला तो शायद बेसुध ही हो जाएगा. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के औरई का बताया जा रहा है, यहां स्विमिंग पूल में नहाते वक्त एक शख्स के कच्छे में सांप घुस गया, इसके बाद उसके दोस्तों ने जो किया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

शख्स के कच्छे में घुस गया सांप

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स स्विमिंग पूल में अर्धनग्न अवस्था में खड़ा है और उसके पीछ खड़े दोस्त ने उसका कच्छा पकड़ा हुआ है. वो शख्स सावधानी से कच्छा उतारतक फटाफट तौलिया लपेटता है और कच्छे को उसके दोस्त पूल से निकालकर बाहर फेंक देते हैं. जैसे ही कच्छे को फेंका जाता है उसमें से एक बड़ा सा सांप निकलता है जिसे देखकर वहां खड़ा हर शख्स हैरान रह जाता है. लोग कच्छे से सांप को डंडे की मदद से अलग करते हैं और फिर पूल में सांप अपने कच्छे में घुसा बैठा शख्स राहत की सांस लेता है.

 
 
 
 
 
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फिर ऐसे की दोस्तों ने मदद

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सांप को कच्छे से निकालते हैं और इसके बाद वो बेसुध हो जाता है. बताया जा रहा है कि कच्छे से निकला ये सांप पानी वाला था और जहरीला नहीं था जिसके चलते कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई. हालांकि जब कच्छे में सांप फंसा हुआ था तो शख्स की सांसे ऊपर नीचे हो गई थी लेकिन वक्त रहते दोस्तों ने मामला संभाल लिया. वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, आज से स्विमिंग पूल में नहाने जाना बंद

वीडियो को official_the_mark नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ने नए डर को अनलॉक कर दिया है. एक और यूजर ने लिखा...अब से स्विमिंग पूल में नहाने जाना बंद. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सांप ने नुकसान नहीं पहुंचाया था तो उसे मारा क्यों.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 09:18 AM (IST)
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