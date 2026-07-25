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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग4.5 किमी जाने में लगे 47 मिनट! बेंगलुरु ट्रैफिक का वीडियो देख चकरा जाएगा सिर- वीडियो वायरल

4.5 किमी जाने में लगे 47 मिनट! बेंगलुरु ट्रैफिक का वीडियो देख चकरा जाएगा सिर- वीडियो वायरल

आदित्य सक्सेना नाम के एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में उनकी कार की इंफोटेनमेंट नेविगेशन स्क्रीन दिखाई देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Jul 2026 05:14 PM (IST)
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बेंगलुरु की सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल किसी से छुपा नहीं है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने लोगों को फिर से इस समस्या पर चर्चा करने पर मजबूर कर दिया है. एक शख्स ने अपने कार के नेविगेशन का वीडियो शेयर कर दिखाया कि कैसे बेंगलुरु में सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे एक घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया. यह वीडियो शहर के उन लाखों लोगों के दर्द को बयां करता है, जो रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते हैं.

1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद भी बचा था 47 मिनट का सफर

आदित्य सक्सेना नाम के एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में उनकी कार की इंफोटेनमेंट नेविगेशन स्क्रीन दिखाई देती है, जिस पर महज 4.5 किलोमीटर की दूरी के लिए 47 मिनट का समय दिखाया जा रहा होता है. इसके बाद जब कैमरा सड़क की ओर घूमता है, तो सामने गाड़ियों की लंबी कतार और चींटी की रफ्तार से रेंगता ट्रैफिक नजर आता है.

 
 
 
 
 
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1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद भी नहीं पहुंचे मंजिल पर

आदित्य ने कैप्शन में बेहद मजेदार और हैरान कर देने वाला वाकया शेयर किया. उन्होंने बताया कि सफर शुरू करने से ठीक एक घंटे पहले नेविगेशन ऐप ने Destination तक पहुंचने का समय 45 मिनट दिखाया था. लेकिन पूरा 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद भी ऐप पर वही 47 मिनट का समय दिखाई दे रहा था. यानी एक घंटे तक ट्रैफिक में रेंगने के बाद भी वो अपनी मंजिल से उतनी ही दूरी पर थे.

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दिल्ली-बेंगलुरु के ट्रैफिक को लेकर यूजर्स में छिड़ गई बहस

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही दिल्ली और बेंगलुरु के ट्रैफिक को लेकर एक नई बहस छिड़ गई. नेटिजन्स दोनों शहरों के जाम की तुलना करते हुए अपनी-अपनी राय देने लगे. एक यूजर ने लिखा... "दिल्ली में ट्रैफिक चाहे कितना भी खराब हो, गाड़ियां कम से कम चलती तो रहती हैं, बेंगलुरु में तो लोग ट्रैफिक जाम में ही अपनी आधी जिंदगी बिता देते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा... "दिल्ली वाले तो बेवजह ही रोते हैं, असली सब्र का इम्तिहान तो बेंगलुरु की सड़कों पर देना पड़ता है जहां 4 किलोमीटर जाने में पूरा एक युग बीत जाता है." तीसरे यूजर ने लिखा... "दिल्ली में अगर जाम लगता है तो सड़कें चौड़ी हैं, लेकिन बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि यहां गूगल मैप्स भी हिम्मत हार जाता है."

यह भी पढ़ें:  CJP Protest Viral Video : CJP के प्रोटेस्ट में कुत्ता लेकर पहुंच गया स्टूडेंट, देखते ही डांस करने लगे प्रदर्शनकारी; वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 05:14 PM (IST)
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