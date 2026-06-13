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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मासूमों को दिखाई क्रूरता! क्लास में बच्चों को थप्पड़ मारता टीचर कैमरे में कैद- वीडियो वायरल

Video: मासूमों को दिखाई क्रूरता! क्लास में बच्चों को थप्पड़ मारता टीचर कैमरे में कैद- वीडियो वायरल

क्लासरूम में मासूम बच्चों को बेरहमी से थप्पड़ मारता टीचर कैमरे में कैद हो गया. चुपके से रिकॉर्ड हुए इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ा दी और कार्रवाई की मांग तेज हो गई.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 13 Jun 2026 04:16 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में एक स्कूल टीचर मासूम बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार करता दिख रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान और गुस्से में है. जिन नन्हें बच्चों को प्यार और सुरक्षा की जरूरत होती है, उन्हें इस टीचर ने बेरहमी से थप्पड़ मारते हुए डरा दिया. यह घटना सिर्फ एक स्कूल की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है.

क्लासरूम में हुई शर्मनाक हरकत

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर छोटे-छोटे बच्चों को लाइन में खड़ा करके एक-एक कर थप्पड़ मार रहा है. बच्चों की उम्र इतनी कम है कि वे ठीक से विरोध भी नहीं कर पा रहे. खासतौर पर कुछ बच्चियां टीचर के थप्पड़ों के बाद जोर-जोर से रोती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद टीचर का व्यवहार नहीं बदलता.

चुपके से बनाया गया वीडियो

बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने क्लासरूम के दरवाजे के पीछे से चुपके से रिकॉर्ड किया. अगर यह वीडियो सामने नहीं आता, तो शायद यह मामला दबा रह जाता. वीडियो सामने आने के बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है.

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा, “ऐसे लोगों को बच्चों के पास जाने का हक नहीं होना चाहिए.” वहीं दूसरे ने कहा, “यह सजा नहीं, अत्याचार है.” कई लोगों ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया. लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी शिक्षक इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 04:16 PM (IST)
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