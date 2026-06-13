Video: मासूमों को दिखाई क्रूरता! क्लास में बच्चों को थप्पड़ मारता टीचर कैमरे में कैद- वीडियो वायरल
क्लासरूम में मासूम बच्चों को बेरहमी से थप्पड़ मारता टीचर कैमरे में कैद हो गया. चुपके से रिकॉर्ड हुए इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ा दी और कार्रवाई की मांग तेज हो गई.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में एक स्कूल टीचर मासूम बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार करता दिख रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान और गुस्से में है. जिन नन्हें बच्चों को प्यार और सुरक्षा की जरूरत होती है, उन्हें इस टीचर ने बेरहमी से थप्पड़ मारते हुए डरा दिया. यह घटना सिर्फ एक स्कूल की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है.
क्लासरूम में हुई शर्मनाक हरकत
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर छोटे-छोटे बच्चों को लाइन में खड़ा करके एक-एक कर थप्पड़ मार रहा है. बच्चों की उम्र इतनी कम है कि वे ठीक से विरोध भी नहीं कर पा रहे. खासतौर पर कुछ बच्चियां टीचर के थप्पड़ों के बाद जोर-जोर से रोती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद टीचर का व्यवहार नहीं बदलता.
इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है ?— अश्विनी सोनी (@Ramraajya) June 13, 2026
इन मासूम बच्चों को पीटने वाला ये व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए। pic.twitter.com/FLof9upB9V
चुपके से बनाया गया वीडियो
बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने क्लासरूम के दरवाजे के पीछे से चुपके से रिकॉर्ड किया. अगर यह वीडियो सामने नहीं आता, तो शायद यह मामला दबा रह जाता. वीडियो सामने आने के बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है.
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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा, “ऐसे लोगों को बच्चों के पास जाने का हक नहीं होना चाहिए.” वहीं दूसरे ने कहा, “यह सजा नहीं, अत्याचार है.” कई लोगों ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया. लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी शिक्षक इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके.
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