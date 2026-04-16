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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: स्टेज पर ही होने लगी दोस्तों की कुश्ती, दूल्हा-दुल्हन की शक्ल देख छूट जाएगी हंसी

Viral Video: स्टेज पर ही होने लगी दोस्तों की कुश्ती, दूल्हा-दुल्हन की शक्ल देख छूट जाएगी हंसी

Viral Video: शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन मेहमानों से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो में स्टेज पर ही ऐसा नजारा देखने को मिलता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 Apr 2026 02:07 PM (IST)
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Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. शादी जैसे खास और  इमोशनल मौके पर जहां सब कुछ शांति और खुशी से होता है, वहीं इस वीडियो में कुछ ऐसा हो जाता है जो माहौल को पूरी तरह बदल देता है. आमतौर पर शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन मेहमानों से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो में स्टेज पर ही ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसे देखकर हर कोई हैरान भी है और हंस भी रहा है.
 
क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो की शुरुआत एक शादी के स्टेज से होती है, जहां दूल्हा और दुल्हन आराम से बैठे हुए नजर आते हैं. उनके सामने दो दोस्त खड़े होते हैं. शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक दोनों दोस्त एक-दूसरे को गले लगाने लगते हैं.  गले मिलने के दौरान ही दोनों मजाक-मजाक में एक-दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं. देखते ही देखते यह मजाक थोड़ी कुश्ती में बदल जाता है. दोनों एक-दूसरे को गोद में उठाकर नीचे पटकने लगते हैं और अपनी ताकत आजमाने लगते हैं. इस दौरान स्टेज पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन जाता है. वहां मौजूद लोग तुरंत बीच-बचाव करने के लिए आते हैं और दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं.

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वीडियो के आखिर में क्या हुआ?

कुछ ही देर में दोनों दोस्तों का मुकाबला खत्म हो जाता है और फिर से हंसते हुए एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं. माहौल फिर से हल्का-फुल्का हो जाता है और वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन इस पूरी घटना के दौरान दूल्हा-दुल्हन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं जो इस वीडियो को और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं. 

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर जमकर मजेदार कमेंट किए. किसी ने कहा कि ऐसे दोस्त हर शादी में मिल ही जाते हैं तो किसी ने लिखा दूल्हा-दुल्हन सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है. कई यूजर्स ने इसे शादी का सबसे एंटरटेनिंग मोमेंट बताया. 

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Published at : 16 Apr 2026 02:07 PM (IST)
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