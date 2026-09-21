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ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस

'राजा बाबू' नाम के एक चायवाले की नजर परेशान मां और रोते हुए बच्चे पर पड़ी. राजा बाबू ने सिर्फ अपनी चाय बेचने पर ध्यान देने के बजाय इंसानियत की मिसाल पेश की.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Sep 2026 07:01 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में मुस्कान छोड़ जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत और भावुक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. मामला गोरखपुर से लौट रही एक ट्रेन का है, जहां एक महिला अपने बीमार बच्चे का इलाज करवाकर सफर कर रही थी. लंबी यात्रा और बीमारी की थकान की वजह से मां बेहद परेशान थी और उसका छोटा सा बच्चा लगातार रोए जा रहा था. मां उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी.

चाय की चुस्की से शुरू हुआ हमदर्दी का सफर

तभी ट्रेन की बोगी में चाय बेचते हुए पटना के रहने वाले 'राजा बाबू' नाम के एक चायवाले की नजर उस परेशान मां और रोते हुए बच्चे पर पड़ी. राजा बाबू ने सिर्फ अपनी चाय बेचने पर ध्यान देने के बजाय इंसानियत की मिसाल पेश की. उन्होंने पहले तो थकी-हारी मां को एक कप गर्म चाय ऑफर की ताकि उनका तनाव थोड़ा कम हो सके. लेकिन जब बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ, तो राजा बाबू ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी.

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बीच बोगी में राजा बाबू की धांसू परफॉर्मेंस

बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए राजा बाबू ने ट्रेन की संकरी गैलरी में ही अचानक एनर्जेटिक डांस करना शुरू कर दिया. वे तरह-तरह के मजेदार डांस मूव्स और फनी चेहरे बनाकर बच्चे को हंसाने की कोशिश करने लगे. राजा बाबू का यह बेपरवाह और प्यारा अंदाज देखकर रोता हुआ बच्चा हैरान रह गया और अचानक चुप होकर उन्हें देखने लगा. देखते ही देखते बच्चे के रोते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी और माँ भी इस अचानक मिले सरप्राइज को देखकर मुस्कुरा दी.

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इंटरनेट पर जमकर मिल रही वाहवाही

ट्रेन में मौजूद अन्य यात्री भी राजा बाबू के इस निस्वार्थ और प्यारे प्रयास को देखकर मुस्कुराने लगे और कई लोगों ने उनके लिए तालियां भी बजाईं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो गया. यूजर्स राजा बाबू के इस बड़े दिल और संवेदनशीलता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि बिना मांगे किसी की छोटी सी मदद कर देना ही असली इंसानियत है. राजा बाबू ने अपनी एक छोटी सी कोशिश से एक थकाऊ सफर को ताउम्र याद रहने वाली खूबसूरत याद में बदल दिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 07:01 AM (IST)
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