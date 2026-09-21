ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में मुस्कान छोड़ जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत और भावुक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. मामला गोरखपुर से लौट रही एक ट्रेन का है, जहां एक महिला अपने बीमार बच्चे का इलाज करवाकर सफर कर रही थी. लंबी यात्रा और बीमारी की थकान की वजह से मां बेहद परेशान थी और उसका छोटा सा बच्चा लगातार रोए जा रहा था. मां उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी.

चाय की चुस्की से शुरू हुआ हमदर्दी का सफर

तभी ट्रेन की बोगी में चाय बेचते हुए पटना के रहने वाले 'राजा बाबू' नाम के एक चायवाले की नजर उस परेशान मां और रोते हुए बच्चे पर पड़ी. राजा बाबू ने सिर्फ अपनी चाय बेचने पर ध्यान देने के बजाय इंसानियत की मिसाल पेश की. उन्होंने पहले तो थकी-हारी मां को एक कप गर्म चाय ऑफर की ताकि उनका तनाव थोड़ा कम हो सके. लेकिन जब बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ, तो राजा बाबू ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी.

बीच बोगी में राजा बाबू की धांसू परफॉर्मेंस

बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए राजा बाबू ने ट्रेन की संकरी गैलरी में ही अचानक एनर्जेटिक डांस करना शुरू कर दिया. वे तरह-तरह के मजेदार डांस मूव्स और फनी चेहरे बनाकर बच्चे को हंसाने की कोशिश करने लगे. राजा बाबू का यह बेपरवाह और प्यारा अंदाज देखकर रोता हुआ बच्चा हैरान रह गया और अचानक चुप होकर उन्हें देखने लगा. देखते ही देखते बच्चे के रोते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी और माँ भी इस अचानक मिले सरप्राइज को देखकर मुस्कुरा दी.

यह भी पढ़ें: Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया

इंटरनेट पर जमकर मिल रही वाहवाही

ट्रेन में मौजूद अन्य यात्री भी राजा बाबू के इस निस्वार्थ और प्यारे प्रयास को देखकर मुस्कुराने लगे और कई लोगों ने उनके लिए तालियां भी बजाईं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो गया. यूजर्स राजा बाबू के इस बड़े दिल और संवेदनशीलता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि बिना मांगे किसी की छोटी सी मदद कर देना ही असली इंसानियत है. राजा बाबू ने अपनी एक छोटी सी कोशिश से एक थकाऊ सफर को ताउम्र याद रहने वाली खूबसूरत याद में बदल दिया.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो