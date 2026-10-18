रोड रेज में टशन दिखाना पड़ा भारी, विशालकाय शख्स को देख भीगी बिल्ली बना बंदा

सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त ज़रा-सी बात पर आपा खो देना और दूसरों से उलझना कभी-कभी कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक जीता-जागता और मजेदार उदाहरण सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है. इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो हर किसी को सीख दे रहा है कि बिना सामने वाले की ताकत जाने कभी भी सड़क पर पंगा नहीं लेना चाहिए. वीडियो में एक शख्स अपनी कार से उतरकर दूसरी कार वाले को मारने-पीटने की नीयत से ललकारता है, लेकिन जैसे ही सामने वाली कार का दरवाजा खुलता है, नजारा देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं.

टशन में उतरा बंदा, ललकारने लगा दूसरी कार वाले को

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी सफेद कार का दरवाजा खोलकर बड़े ही टशन और गुस्से में बाहर निकलता है. वह दूसरी कार में बैठे ड्राइवर को बाहर आने का इशारा करता है और चिल्लाते हुए लड़ाई की पूरी तैयारी में दिखता है. बंदे का एटीट्यूड देखकर ऐसा लगता है मानो वह खुद को इलाके का सबसे बड़ा पहलवान समझ रहा हो.

इसलिए कहते हैं कि हर किसी से नहीं उलझना चाहिए। 😂 https://t.co/DOcKiRWvyJ — Aman Kumar Gautam (@AmanKrGautamm) October 17, 2026

कार से निकला 'खली जैसा इंसान', मिनटों में ढीली हुई अकड़

लेकिन जैसे ही दूसरी कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से ड्राइवर बाहर आता है, सारा माजरा ही पलट जाता है. कार से बाहर निकलने वाला शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि पहाड़ जैसा विशालकाय और लंबा-चौड़ा 'द ग्रेट खली' जैसा महाबली था. उसकी कद-काठी और भारी-भरकम शरीर देखकर लड़ाई की चुनौती देने वाले शख्स के तो तोते उड़ गए.

जो शख्स एक सेकंड पहले तक मारने की धमकी दे रहा था, वह इस 'महाबली' के सामने बिल्कुल बौना नजर आने लगा और उसकी सारी हेकड़ी एक ही पल में भीगी बिल्ली में बदल गई.

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नेटिजन्स बोले- "इसे कहते हैं औकात याद आना"

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का मनोरंजन का जरिया बन गया है. लोग छोटे कद वाले बंदे के रिएक्शन और अचानक बदले रवैये पर जमकर चटकारे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "कार से निकलते ही बंदे को अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूमती हुई दिखी होगी." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."सड़क पर कभी किसी को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, सबक मिल गया भाई को." वहीं एक और यूजर ने चुटकी ली..."बंदे का एंगर इशू एक सेकंड में ठीक हो गया, इससे बेहतरीन इलाज कुछ नहीं हो सकता."

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