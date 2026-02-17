चेन्नई के अशोक नगर में भूतिया घर! यहां किसी को नहीं है जाने की अनुमति, पुलिस ने जारी की चेतावनी

Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अशोक नगर इलाके में एक सुनसान घर में आधी रात को घुसने वाले युवाओं को पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है. यह घर अशोक पिलर के पास अशोक नगर की कन्नप्पर स्ट्रीट में स्थित है. आधी रात को युवाओं का एक गिरोह इस घर के आसपास घूमता रहता है. सोशल मीडिया पर इस घर को “भूतिया घर” बताया जा रहा है. चेन्नई के विभिन्न हिस्सों से कई लोग इस घर को देखने पहुंच रहे हैं.

इतना ही नहीं वे इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और उसमें ''खंडहर कुआं, भूतिया इमली का पेड़, 12 बजे एक तूफान आएगा, एक भूत कोलथु के मैदान में खड़ा होगा, बिल्लि सुनियम एवालनू पिदरी कुलांग वैकुम'' जैसे फिल्मी गीत चलाकर लोगों को डराते हैं.

पुलिस ने लोगों को दी चेतावनी

इस वीडियो को पुलिस के संज्ञान में लाया गया है और इस पर कार्रवाई की गई है. यह स्थान एक निजी व्यक्ति की संपत्ति है. यहां अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस ने स्पष्ट किया है. पुलिस ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

हत्या कांड के बाद से घर खंडहर बना

यह खंडहरनुमा घर तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक सरवनन का है. 20 नवंबर 2008 को सरवनन, उनकी पत्नी कस्तूरी, जो गृह विभाग में सेवानिवृत्त उप सचिव थीं और उनकी नौकरानी अंबरसी की इसी घर में हत्या कर दी गई थी. इस मामले में हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद जांच तेज की गई और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. बताया जाता है कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

वर्तमान में इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है. कहा जाता है कि यह हत्या सरवनन के घर में मौजूद गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान लूटने के इरादे से की गई थी, क्योंकि वे एक प्रभावशाली व्यक्ति थे. ऐसे में पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस घर में प्रवेश करना जांच को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने जैसा गंभीर अपराध माना जाएगा.