Hyderabad Police Assault: फल-सब्जी बेचने वालों पर टूट पड़ा पुलिस अधिकारी, लात-घूंसे मारे, सामान फेंका, वीडियो वायरल
Hyderabad Police Assault: हैदराबाद के चार मीनार इलाके में ठेला विक्रेताओं से कथित मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. इस मामले पर पुलिस अधिकारी DI ए. नागराजू पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.
हैदराबाद के चार मीनार इलाके में पुलिस अधिकारी ने गरीब ठेला विक्रेताओं के साथ मारपीट की. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है. यह घटना हाल ही में हुई है, जबकि इससे पहले 11 जनवरी 2026 को भी मोहम्मद करीम उद्दीन नामक व्यक्ति पर हमला हुआ था और उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. चार मीनार पुलिस स्टेशन के डीआई ए. नागराजू पर आरोप है कि उन्होंने ठेला लगाकर गुजारा करने वाले गरीब विक्रेताओं को पीटा और उनके सामान फेंक दिए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं.
यह घटना चार मीनार के व्यस्त बाजार इलाके में हुई, जहां ठेला विक्रेता रोजाना अपनी मेहनत से परिवार चलाते हैं. वीडियो में अधिकारी को विक्रेताओं को लात-घूंसे मारते और उनके फल-सब्जी, सामान जमीन पर पटकते देखा जा सकता है. पीड़ितों का कहना है कि यह कार्रवाई बिना किसी उकसावे के की गई. इससे पहले 11 जनवरी को मोहम्मद करीम उद्दीन पर हमला हुआ था, जो संतोष नगर के निवासी हैं. उन्होंने गुलजार हाउस के पास हमले की शिकायत की थी, जिसमें उनकी चश्मा भी तोड़ दिया गया था. उन्होंने चार मीनार पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई. इस मामले में उन्होंने तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायत दर्ज कराई है.
चार मीनार इलाका पुराना शहर का दिल
चार मीनार इलाका पुराना शहर का दिल है, जहां हजारों गरीब लोग ठेलों पर व्यापार करते हैं. अक्सर ट्रैफिक या सफाई के नाम पर पुलिस कार्रवाई होती है, लेकिन इस बार वीडियो ने इसे क्रूरता का रूप दे दिया है. स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन इसे पुलिस की मनमानी बता रहे हैं. पिछले कुछ समय से पुराने शहर में पुलिस और आम लोगों के बीच तनाव की खबरें आती रही हैं, जैसे पत्थरबाजी या झड़पें. लेकिन अधिकारी द्वारा सीधे गरीबों पर हमला नया और गंभीर मुद्दा है.
हैदराबाद पुलिस की व्यवस्था
हैदराबाद पुलिस हमेशा से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय रही है, लेकिन अधिकारों का दुरुपयोग लोगों का भरोसा तोड़ सकता है. पीड़ितों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है, जिसमें अधिकारी के निलंबन और आपराधिक मुकदमे की बात कही गई है. स्थानीय नेता और मानवाधिकार संगठन भी इसकी जांच की मांग कर रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL