"भारत ने जीता टी-20 वर्ल्डकप 2026" न्यूजीलैंड को एक तरफा चटाई धूल, यूजर्स ने सेंटनर के ले लिए मजे

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में India national cricket team ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 255 रन बनाकर इतिहास रच दिया. यह टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बताया जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 08 Mar 2026 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने लगातार दूसरी बार टी-20 वर्ल्डकप जीतकर इतिहास रच दिया है. आपको बता दें कि भारत ने ये तीसरी टी-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी जीती है जो अब तक कोई टीम नहीं कर पाई है. भारत की जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट और मीम का हूजूम उमड़ पड़ा. सबसे ज्यादा चर्चा में रहे मिशेल सेंटनर जिन्होंने मैच से पहले लाखों भारतीयों के दिलों को तोड़ने की बात कहते हुए ट्रॉफी जीतने का दावा किया था, लेकिन उनका ये दावा भारतीय गेंदबाजों के सामने धरा का धरा रह गया.

विशाल स्कोर के सामने ढह गया न्यूजीलैंड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में India national cricket team ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 255 रन बनाकर इतिहास रच दिया. यह टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बताया जा रहा है. भारत की इस विस्फोटक पारी में संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली. वहीं अभिषेक शर्मा ने तेज अर्धशतक लगाया और ईशान किशन ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 50 से ज्यादा रन जोड़े. इन पारियों की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 256 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया.

सोशल मीडिया पर आई कीवी कप्तान की शामत

मैच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था. एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हजारों लोग पोस्ट लिखकर टीम इंडिया को बधाई देने लगे. लेकिन असली शामत आई मिशेल सेंटनर की. कई यूजर्स मजाक में लिख रहे हैं कि दिल तोड़ने की बात करने वाली टीम का खुद का सपना ही टूट गया. वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्रिकेट में बड़े-बड़े बयान देना आसान होता है, लेकिन मैदान पर प्रदर्शन ही असली जवाब देता है. सोशल मीडिया पर सेंटनर के पुराने बयान के स्क्रीनशॉट और मीम्स भी तेजी से वायरल हो रहे हैं.

क्या था मिशेल सेंटनर का बयान

दरअसल, फाइनल मुकाबले से पहले Mitchell Santner ने एक बयान दिया था, जिसकी अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. New Zealand national cricket team के कप्तान सेंटनर ने मैच से पहले कहा था कि अहमदाबाद के स्टेडियम में लाखों भारतीय फैंस मौजूद होंगे और अगर ट्रॉफी जीतने के लिए उनके दिल भी तोड़ने पड़े तो न्यूजीलैंड ऐसा करने से पीछे नहीं हटेगा. हालांकि अब मैच का नतीजा सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उसी बयान को लेकर उनके मजे ले रहे हैं.

Published at : 08 Mar 2026 10:44 PM (IST)
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
