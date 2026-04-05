भारत की गलियों में ठेले पर मिलने वाला देसी गन्ने का जूस…जिसे पीते हुए लोग अक्सर मोलभाव भी कर लेते हैं, वही जूस अब यूरोप की सड़कों पर ‘स्टार ड्रिंक’ बन गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हंसी और हैरानी दोनों दे दी है. वीडियो में विदेशी लोग बड़े चाव से गन्ने का जूस पीते नजर आ रहे हैं, और जिस अंदाज में इसे बेचा जा रहा है, उसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिमाग ही घूम गया है.

यूरोप में लगा देसी ठेला, विदेशी लगे लाइन में

वीडियो में देखा जा सकता है कि यूरोप की एक सड़क पर बिल्कुल देसी स्टाइल में गन्ने का जूस निकाला जा रहा है. मशीन वही, तरीका वही…लेकिन ग्राहक पूरी तरह विदेशी. लोग लाइन में लगकर जूस खरीद रहे हैं और बड़े मजे से पी रहे हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि जो जूस भारत में सड़कों पर आमतौर पर सस्ते में मिल जाता है, वही यूरोप में प्रीमियम ड्रिंक बन चुका है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इसकी कीमत सुनकर भारतीयों की आंखें खुली की खुली रह गईं. जी हां, यूरोप में इस जूस की कीमत 5 यूरो है जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 535 रुपये के बराबर है.

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कॉकटेल स्टाइल ने किया और हैरान

कुछ क्लिप्स में यह भी दिखाया गया है कि गन्ने के जूस को कॉकटेल स्टाइल में भी परोसा जा रहा है. यानी अब देसी जूस में विदेशी ट्विस्ट जोड़कर उसे और ‘फैंसी’ बना दिया गया है. यह देखकर लोग कह रहे हैं “भाई ये तो अपग्रेड हो गया!” हालांकि गन्ने के जूस का वेस्ट में व्यापार कोई नई बात नहीं है, ये सालों से यूरोप और अमेरिका में बिकता आया है. वीडियो को prabhuvisha नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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