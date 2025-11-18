Video: पहिए वाले जूते पहन माइकल जैक्सन की तरह की मूनवॉक, पोल से टकराकर गिरा… वीडियो वायरल

Viral Stunt Video: आजकल सोशल मीडिया पर लोग कुछ नया, अलग और मनोरंजन से भरा कंटेंट देखने की चाह रखते हैं. ऐसे में कई लोग सड़क पर स्टंट करके वीडियो बनाते हैं, ताकि उन्हें लाइक्स और व्यूज मिल सकें, लेकिन कई बार यही दिखावेबाजी हादसे की वजह बन जाती है. ऐसा ही एक मजेदार लेकिन सबक देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स माइकल जैक्सन के मशहूर मूनवॉक डांस स्टेप की नकल करता दिखाई देता है.

जूतों में लगे पहियों से किया मूनवॉक

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने ऐसे जूते पहने हुए हैं जिनके नीचे छोटे-छोटे पहिए लगे होते हैं. इन जूतों की मदद से वह सड़क के किनारे मूनवॉक जैसा डांस करने की कोशिश कर रहा है. शख्स काफी कॉन्फिडेंस के साथ पीछे की ओर फिसलते हुए मूनवॉक कर रहा होता है.

He lost all the aura he gained pic.twitter.com/y4aIvuPLKD — NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) November 14, 2025

जैसे ही वह पीछे मुड़कर आगे की ओर चलने की कोशिश करता है, उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके ठीक पीछे एक बड़ा खंभा है. वीडियो में साफ दिखता है कि शख्स बिना पीछे देखे तेजी से स्टंट कर रहा होता है और अचानक उसकी जोरदार टक्कर उस खंभे से हो जाती है. टक्कर इतनी तेज होती है कि वह सीधे जमीन पर गिर पड़ता है. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और अब सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं.

डांस करते समय शख्स को आई गंभीर चोटें

शख्स सिर्फ मजे के लिए यह स्टंट कर रहा था, लेकिन बिना आसपास का ध्यान रखे ऐसे करतब करना खतरनाक साबित होता है. हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन गिरने के बाद वह कुछ देर तक उठ नहीं पाया. वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि मूनवॉक करना ठीक है, लेकिन सड़क पर बिना देखे इस तरह के स्टंट करना खुद के लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी.