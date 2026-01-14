भारतीय मिठाईयों की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम जलेबी का आता है. हर भारतीय की जबान पर दम भरकर अगर कोई मिठाई राज कर रही है तो वो जलेबी है. लेकिन कैसा हो कि इस जलेबी को एक विदेशी शख्स चखे तो उसका कैसा रिएक्शन होगा. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी शख्स भारत भ्रमण के दौरान जलेबी की दुकान से जलेबी लेता है और जैसे ही वो इसका पहला बाइट लेता है उसके जज्बात और हालात दोनों बदल जाते हैं.

विदेशी शख्स ने पहली बार खाई जलेबी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी शख्स जलेबी की दुकान पर जाता है और जलेबी का प्राइस पूछता है. इसके बाद दुकानदार उसे फ्री में जलेबी ऑफर करता है जिसके बाद शख्स खुश होता है और जलेबी की पहली बाइट लेता है. पहली बाइट लेते ही वो कहता है कि सच में ये बेहद अच्छी है और इसमें प्योर शुगर का स्वाद है. लेकिन इसे आप एक टॉफी के स्वाद से तोल सकते हैं. जलेबी वाकई में अच्छी है.

मावा जलेबी खाकर घूमा विदेशी का दिमाग, बोला शानदार है

इसके बाद दुकानदार विदेशी शख्स को मावा जलेबी भी ऑफर करता है, जिसे खाकर विदेशी शख्स के हाव भाव बदल जाते हैं और वो कहता है कि ये पहले वाली जितनी करारी तो नहीं है लेकिन स्वाद में बेहद अच्छी है. इसके बाद जब जलेबी का पेमेंट करने की बारी आती है तो दुकानदार पैसे लेने से मना कर देता है, इससे विदेशी शख्स और भी प्रभावित होता है और धन्यवाद कहता हुआ वहां से चला जाता है.

यूजर्स बोले, जलेबी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता

वीडियो को @HughAbroadShorts नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दुकानदार जैसे लोग ही देश का मान बढ़ाते हैं. एक और यूजर ने लिखा...मावा जलेबी एक टेढ़ा गुलाब जामुन है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जलेबी की बात ही अलग है, मावे की बनी जलेबी ठीक है लेकिन मैदा वाली जलेबी का मुकाबला नहीं है.

