Video: 120 की स्पीड से दौड़ाई बाइक, सीधे ट्रक से टकराई, उड़े परखच्चे, कई फीट दूर जाकर गिरा शख्स

Road Accident Viral Video: आजकल सड़क हादसों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं और हर बार यही सवाल उठता है कि कब लोग तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग की गलती से सबक लेंगे? एक पल की जल्दबाजी जिंदगी भर का अफसोस बन सकती है. ताज़ा वायरल वीडियो भी कुछ ऐसा ही सच्चाई दिखाता है, जिसे देखकर हर कोई दहल गया. यहां एक बाइकवाले की टक्कर ट्रक से हो जाती है.

ओवरटेक करने की वजह से हुआ हादसा

वीडियो में दिखाई देता है कि सड़क पर एक बड़ा ट्रक आगे चल रहा था. उसके ठीक पीछे एक कार थी और उसी कार के पीछे तेज रफ्तार से एक बाइक सवार आ रहा था. सड़क की दूसरी लेन से भी एक भारी ट्रक सामने से आता नजर आता है. इसके बावजूद बाइक सवार कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है. सामने से ट्रक आता हुआ साफ नजर आ रहा था, लेकिन शायद रफ्तार और जल्दबाजी ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया. जैसे ही बाइक कार को पार करने की कोशिश करती है, सीधे सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो जाती है.

टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे

टक्कर इतनी भयानक होती है कि बाइक सवार कई फीट दूर उछलकर सड़क किनारे जा गिरता है. बाइक के परखच्चे उड़ जाते हैं और पल भर में सड़क पर अफरा-तफरी मच जाती है. यह पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो जाती है, जिसे अब सोशल मीडिया पर लोग लगातार शेयर कर रहे हैं.

फिलहाल अभी यह जानकारी नहीं मिली है कि बाइक सवार बचा या नहीं, लेकिन वीडियो देखकर यही लगता है कि हादसा बेहद गंभीर था. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर कमेंट करते हुए कहा है कि तेज गति और गलत ओवरटेकिंग का नतीजा हमेशा ऐसा ही होता है. वहीं कुछ लोगों ने यह भी लिखा, जिंदगी अमूल्य है, रोड कोई रेस ट्रैक नहीं.