'वादा पूरा हुआ...' मां को पहली बार फ्लाइट में कराया सफर, जनता ने कहा- जीत ली जिंदगी

कहते हैं कि एक मां अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी और अपनी हर खुशी कुर्बान कर देती है. लेकिन वो पल दुनिया में सबसे अनमोल होता है जब वही बच्चा बड़ा होकर अपनी पहली कमाई से मां के किसी अधूरे सपने को सच करता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेटे की ऐसी ही एक कहानी वायरल हो रही है, जिसने अपनी खुद की नौकरी की सैलरी से अपनी मां को जिंदगी की पहली हवाई यात्रा कराई. इस भावुक पल को देखकर सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की आंखें नम हो गई हैं.

"मैं खुद को एक नाकाम बेटा समझता था, लेकिन आज..."

यह बेहद प्यारी कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर सामने आई है. एक बेटे ने अपनी मां की एक खूबसूरत फोटो शेयर की, जिसमें उसकी मां एयरपोर्ट पर रनवे के पास खड़ी हैं और उनके पीछे हवाई जहाज दिखाई दे रहा है. मां के चेहरे की खुशी इस तस्वीर में साफ देखी जा सकती है.

बेटे ने बहुत ही भावुक कर देने वाला संदेश लिखते हुए कहा, "हैलो दोस्तों, आज आखिरकार मैंने अपनी खुद की सैलरी से अपनी मां को जिंदगी की पहली हवाई यात्रा कराई है. इस समय मुझे जो अहसास हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एक नाकाम और असफल बेटा होने के बाद, अपनी मां के लिए मैं कम से कम इतना तो अच्छा कर ही सकता था."

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एयरलाइन के लिए सिर्फ एक सवारी, बेटे के लिए 'बरसों का वादा'

जैसे ही यह पोस्ट इंटरनेट पर आई, लोगों ने इस पर जमकर प्यार लुटाया. हर कोई इस बेटे की तारीफ कर रहा है और उसे जिंदगी का असली 'चैंपियन' बता रहा है. लोगों के कमेंट्स ने इस पोस्ट को और भी ज्यादा खास बना दिया है. एक यूजर ने बहुत ही खूबसूरत बात लिखते हुए कहा, "उस एयरलाइन कंपनी के लिए तो वो सिर्फ एक आम यात्री थीं, लेकिन उस बच्चे के लिए यह बरसों पहले अपनी मां से किया गया एक वादा पूरा होने जैसा था." पेशे से पायलट एक यूजर ने लिखा, "बधाई हो भाई! मुझे पहली बार हवाई जहाज में बैठने वाले मुसाफिर बहुत पसंद हैं, क्योंकि उनकी खुशी का कोई मुकाबला नहीं होता."

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