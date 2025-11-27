आज के समय में नौकरी ढूंढना पहले जितना आसान नहीं रह गया है. खासकर टेक सेक्टर में काम करने वालों के लिए स्थिति और भी कठिन होती जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो इसी सच्चाई को सामने लाया है. इसमें एक आईटी इंजीनियर की कहानी दिखाई गई है जो दो महीने से नौकरी नहीं मिलने की वजह से अपने खर्च पूरे करने में संघर्ष कर रहा है. किसी समय दफ्तर में काम करने वाला यह इंजीनियर अब अपनी ईएमआई और रोजमर्रा के खर्चों को संभालने के लिए रैपिडो पर पार्ट-टाइम राइड्स दे रहा है. इस वीडियो ने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नौकरी का बाजार कितना अनिश्चित हो चुका है.

एक करोड़ के फ्लैट की EMI भरने के लिए रैपिडो चला रहा शख्स

एक इंस्टाग्राम वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक आईटी इंजीनियर की मुश्किलों की कहानी दिखाई गई है. वो नोएडा में रहता है और दो महीने से उसकी कोई नौकरी नहीं है. पहले वो एक आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसने सोचा था कि नौकरी छोड़कर उसे जल्दी ही दूसरी बेहतर नौकरी मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. टेक कंपनियों में भर्ती बहुत कम हो रही है, इसलिए उसे नई नौकरी नहीं मिल पाई. अब वो मजबूर है रैपिडो बाइक टैक्सी चलाने के लिए क्योंकि उसे अपने एक करोड़ के फ्लैट की ईएमआई भरनी है. पूरी कहानी उस शख्स के दोस्त ने एक वीडियो के माध्यम से लोगों को बताई है.

नोएडा जैसे शहर में बहुत ज्यादा होता है किराया

नोएडा जैसे बड़े शहर में रहना अपने आप में एक चुनौती है. इस इलाके में फ्लैटों की कीमत 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये के बीच होती है और किराया अक्सर 30,000 से 35,000 रुपये तक पहुंच जाता है. जिन लोगों ने घर खरीद रखा है, उन्हें हर महीने भारी ईएमआई चुकानी पड़ती है. तेजू के दोस्त ने भी एक घर लिया हुआ था और उनकी ईएमआई हर महीने समय पर देनी जरूरी है. लेकिन नौकरी न होने के कारण उनकी बचत जल्दी खत्म होने लगी.

यूजर्स बोले, फ्लैट बेच डाल

वीडियो को naughtyworld नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...नौकरी जानबूझकर छोड़ना बेवकूफी है. एक और यूजर ने लिखा...एक करोड़ का फ्लैट कौन बोला था लेने को भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई फ्लैट को बेच डाल, सब सॉल्व हो जाएगा.

