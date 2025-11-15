(Source: ECI | ABP NEWS)
हे भगवान क्या जुल्म है! पटरी पर ट्रेन की तरह दौड़ा दी एंबुलेंस- यूजर्स बोले, डिब्बे भी जोड़ लेता- वीडियो वायरल
जैसे-जैसे वीडियो क्लियर होता है, लोग दंग रह जाते हैं. क्योंकि यह कोई साधारण एंबुलेंस नहीं, बल्कि एक खास तरह का रेलवे इंस्पेक्शन व्हीकल है जो पटरियों की जांच करने के लिए बनाया गया है.
सोशल मीडिया की भीड़ में रोज हजारों वीडियो आते-जाते रहते हैं, लेकिन कुछ क्लिप ऐसे होते हैं जो सिर्फ चौंकाते नहीं, बल्कि दिलचस्पी भी जगा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों धड़ाधड़ वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक एंबुलेंस जैसी दिखने वाली मिनी गाड़ी रेलवे पटरी पर दौड़ रही है. दूर से देखने पर किसी को भी लगे कि ये कोई इमरजेंसी व्हीकल है जो पटरियों पर सरपट भाग रही है, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो क्लियर होता है, लोग दंग रह जाते हैं. क्योंकि यह कोई साधारण एंबुलेंस नहीं, बल्कि एक खास तरह का रेलवे इंस्पेक्शन व्हीकल है जो पटरियों की जांच करने के लिए बनाया गया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पटरी पर दौड़ने वाली एंबुलेंस!
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक सफेद रंग का छोटा वाहन रेलवे ट्रैक पर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो पर बड़े अक्षरों में “Loko Mini” लिखा हुआ है. यह वाहन देखने में एंबुलेंस जैसा लगता है और ऊपर लगी पीली लाइट और स्पीकर इसे और भी इमरजेंसी व्हीकल जैसा रूप दे देते हैं.
Spotted in Indonesia! pic.twitter.com/YJKGuQxzHA— The Kenyan Vigilante (@KenyanSays) November 14, 2025
ये है इस वैन की सच्चाई
लेकिन असल में यह वाहन इंडोनेशिया की रेलवे कंपनी KAI (Kereta Api Indonesia) का रेलवे ट्रैक इंस्पेक्शन व्हीकल है. इसका काम है पटरियों की जांच करना, ट्रैक की स्थिति को मॉनिटर करना और मेंटनेंस टीमों को सपोर्ट देना. छोटे आकार के कारण इसे “मिनी लोको” कहा जाता है. यह उन जगहों तक भी आसानी से पहुंच जाता है जहां बड़ा इंजन या मेंटनेंस ट्रेन नहीं जा सकती.
यूजर्स बोले, भाई डिब्बा भी जोड़ लेता
वीडियो को @KenyanSays नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई डिब्बे भी जोड़ लेता. एक और यूजर ने लिखा...इस तरह की सुविधाएं भारतीय रेलवे में भी होनी चाहिए अगर नहीं है तो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह भाई क्या जुगाड़ लगाया है, बस सामने से गाड़ी न आ जाए.
